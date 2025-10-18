Kalendorius
Motina 3-metę paliko mirti: mergytė iš bado valgė net skalbimo miltelius

2025-10-18 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 19:20

Marija Plenkina iš rusijos paliko savo dukrą su nedideliu maisto kiekiu purviname bute, kai pati išvyko į savaitę trukusį vakarėlių maratoną. Mergaitė vėliau buvo rasta negyva. Ši istorija nutiko 2020 m., tačiau iki pat dabar plinta internete, kaip vienas žiauriausių pavyzdžių.

Gedulas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Marija Plenkina iš rusijos paliko savo dukrą su nedideliu maisto kiekiu purviname bute, kai pati išvyko į savaitę trukusį vakarėlių maratoną. Mergaitė vėliau buvo rasta negyva. Ši istorija nutiko 2020 m., tačiau iki pat dabar plinta internete, kaip vienas žiauriausių pavyzdžių.

2

„Blogoji“ motina prisipažino nužudžiusi savo trejų metų dukrą Kristiną, palikusi ją vieną namuose, teisme buvo pasakyta, kad mergaitė buvo tokia alkaną, kad bandė valgyti skalbimo miltelius, pranešė Mirror.

Motinos žiaurumas

Mergaitė buvo rasta nuoga, mirusi nuo bado šaltame kambaryje purviname bute. Ji suvalgė tik nedidelį maisto kiekį – jogurto, vištienos ir dešrelių, kurias jai paliko mama. Prieš išvykdama į savaitę trukusį vakarėlių maratoną, sutampantį su praėjusių metų Valentino diena, Plenkina atjungė bute vandenį.

Mergaitės kūną rado jos močiutė Irina Plenkina (47), kuri buvo atėjusi pasveikinti anūkę su trečiuoju gimtadieniu. Kaimynai motiną vadina „blogąja“, jai gresia nuo 8 iki 20 metų kalėjimo už žiaurų vaiko nužudymą.

Kriminalinis tyrimas dėl „žiauraus nužudymo“ nustatė, kad Plenkina dukrą užrakino bute nuo vasario 13 iki vasario 20 dienos. Psichiatrai nustatė, kad ji buvo „psichiškai sveika“ ir „visiškai suvokė savo veiksmus“.

Motina išvyko į vakarėlius

Motina laiką leido su drauge Anastasia Kurpina, kuri teigė, kad Plenkina jai melavo, esą Kristina prižiūrima kitos draugės. Anastasia tyrėjams sakė, kad ji mokėjo už draugės kasdienius vizitus į naktinius klubus ir kavines bei pirko jai alkoholį.

Neseniai prieš savo savaitę trukusį vakarėlių maratoną Plenkina išsiskyrė su vaikinu.

Prisipažindama dėl nužudymo, bet teigdama, kad nenorėjo dukters žūties, Maria sakė, kad paliko vaikui maisto, tačiau jos parodymai buvo prieštaringi.

Kūkčiodama teisme ji sakė: „Aš tikrai nenorėjau, kad ji mirtų“.

Komiteto atstovė teigė: „Mergaitės motina pasakė, kad sąmoningai uždarė buto duris ir išėjo iš namų.“

Ji „linksmai leido laiką su draugais“ ir „dalyvavo išgertuvėse“.

Suimta motina neverkė ir nerodė jokio gailesčio, teigia įstatymų vykdymo šaltiniai.

„Ji šaltai pasakė: „Taip, aš išėjau, užsukau vandenį ir palikau vaiką be maisto ir vandens’“, – sakė jie.

Šokiruota močiutė

Siaubo apimta močiutė sakė, kad būtų galėjusi pasirūpinti mergaite, jei tik būtų žinojusi, kad dukra išeina.

„Ji man melavo, kad viskas gerai“, – sakė ji. – „Ji visiems melavo. Aš niekada negalvojau, kad Maria galėtų taip pasielgti… Jei tik būčiau pastebėjusi, kad kažkas ne taip, būčiau pasiėmusi mergaitę.“

Anksčiau smurto ženklų nebuvo pastebėta.

„Ji parodė aukščiausios klasės vaidybą – kaip galima visus taip apgauti. Pasirodo, aš visiškai nepažinojau savo dukters“, – pridūrė močiutė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

