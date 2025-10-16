Močiutė atvirai prisipažino žindžiusi 3 savo anūkes: „Nė kiek nesigailiu“

Pateikiame Jane atvirą pasakojimą apie tai, kodėl priėmė sprendimą žindyti anūkus, kaip į tai reaguoja kiti ir kodėl nemato tame nieko blogo, rašo dailymail.co.uk.
Pirmąjį anūkės žindymą prisimins amžinai
„Aš niekada nepamiršiu pirmojo karto, kai maitinau krūtimi Bellą, laikydama ją savo glėbyje, kai glaudėmės viena prie kitos ant sofos. Tai buvo stebuklinga akimirka. Tada ji pažvelgė į mane savo didelėmis mėlynomis akimis, tarsi sakydama: „Tu ne mano mama, bet tai malonu, todėl tęsiu.“
Aš nusišypsojau jai, nes ši nuostabi mažylė buvo visiškai teisi. Aš nebuvau Bellos mama – aš jos močiutė. Jei dabar staiga įkvėpėte oro, aš suprantu.
Šiais laikais, kai moterys vis dar teisiamos dėl savo sprendimų, susijusių su žindymu, sprendimas žindyti anūkus atrodo visiškas tabu. Sujungus žodžius „žindymas“ ir „močiutė“, atrodytų, peržengiamos visos ribos.
Aš netekau artimos draugės po to, kai pasidalijau savo sprendimu maitinti krūtimi ne vieną, o du savo dukters Lauros vaikus ir dar trečiajam duoti savo nutraukto pieno.
Galbūt manote, kad tai prieštaringa ar keista. Tačiau mano mylimasis ir šeima mane palaiko. Esu gerbiama savo bendruomenės narė ir turiu įmonę, organizuojančią psichinės sveikatos mokymus“, – pasakojo moteris.
Ji pažymi, kad nėra vienintelė – praėjusį mėnesį 54-erių Penny Lancaster atskleidė, kad 2011 m. žindė savo anūkę Delilah, nes kūdikio mama, jos podukra Kimberley, neturėjo pieno, o ji pati buvo pagimdžiusi sūnų vos prieš šešis mėnesius.
Krūtimi maitino ir sūnus, ir anūkes
Jane sako norinti dalintis savo istorija, tikėdamasi įkvėpti kitus matyti grožį to, ką gali moters kūnas ir kaip moterys gali palaikyti viena kitą.
„Visada turėjau stiprų motinystės instinktą. Kai gimė dukra, kalbėjausi su akušere apie žindymą, bet mano dukra tiesiog negalėjo apžioti krūties. Matydama, kaip Laura alksta, ėmiausi mišinukų, bet jaučiausi kalta, kad negaliu jos maitinti pati. Jaučiausi nevykusi.
Laimei, tai nesutrukdė mums užmegzti šilto ryšio, o kai mano santykiai su jos tėvu nutrūko Laurai būnant trejų, mūsų ryšys tik sustiprėjo. Bet prisiekiau, kad jei man dar kada nors pasiseks turėti kūdikį, darysiu viską, kad galėčiau maitinti jį krūtimi.
Kai man sukako 35-eri, atrodė, kad gyvenime atsirado pusiausvyra. Susipažinau su savo partneriu Stevenu prieš dvejus metus, buvome labai laimingi. Tačiau vieną penktadienį grįžusi namo radau raštelį nuo Lauros, kuriai buvo 15, kad ji laukiasi.
Iš pradžių buvau priblokšta. Tėvai visada galvoja apie savo vaikų ateitį: universitetas, karjera, santuoka, o tada vaikai. Tačiau kai praėjo nuostaba, susiėmiau ir pažadėjau ją palaikyti, kad ir ką ji nuspręstų.
Kai 2012 m. gimė Evie, Laura negalėjo maitinti krūtimi, todėl maitinome ją mišinukais. Po septynerių mėnesių sužinojau, kad laukiuosi – buvau nepaprastai laiminga. Oliverio gimimas 2013-aisiais buvo stebuklas ir, mano džiaugsmui, galėjau jį maitinti pati.
Vieną dieną buvau nusitraukusi pieno ir supylusi į buteliuką Oliveriui. Kai jis jo neėmė, padėjau ant grindų, o netrukus pastebėjau, kad Evie, kuriai tuo metu buvo 19 mėnesių, jį pagriebė ir pradėjo gerti. Kai kas gal būtų pasibaisėjęs, bet aš žinojau, kad tai jai nepakenks.
Kai Laura grįžo namo ir aš jai tai papasakojau, mes tik nusijuokėme. Mums tai neatrodė keista. Iš tiesų, džiaugėmės, kad Evie gaus naudos iš mano pieno. Stevenas taip pat nieko nesakė – nei tada, nei kitus kartus, kai tai pasikartojo.
Kai nustojau maitinti Oliverį jam sulaukus 11 mėnesių, nė neįtariau, kad dar vėliau rankose laikysiu dar vieną savo vaiką ir dvi anūkes ir visus juos žindysiu.
2016 m. kovą gimė mano antrasis sūnus Benas – praėjus devyniems mėnesiams po antrosios anūkės Bellos gimimo. Laura tuo metu jau gyveno su partneriu, bet dažnai matydavomės. Prižiūrėdavau Bellą ir Evie, kai Laura turėdavo išeiti.
Vieną dieną, kai pamaitinus keturių mėnesių Beną jis jau miegojo, pastebėjau, kad Bella, kuriai buvo 13 mėnesių, alkana. Laurą šįkart galėjo maitinti krūtimi, todėl man atrodė visiškai natūralu pasisodinti Bellą ant kelių ir ją pamaitinti“, – atvirai dalijosi ji.
Pasakiusi apie tai, kad žindo anūkus, sulaukė pasmerkimo
Jane pripažįsta, kad kai kuriuos žmones jos žodžiai šokiruoja ir atrodo, kad peržengiamos ribos, ypač todėl, kad ji neprašė savo dukros Lauros leidimo žindyti anūkus. Anot jos, galimybė rūpintis ir savo sūnumi, ir anūke buvo nuostabus.
Moteris žinojo, kad dukra nieko blogo apie tai nepasakys – kai Laurai viską papasakojo, ji nė nesureagavo, svarbiausia buvo tai, kad Bella buvo laiminga ir pavalgiusi. Vėliau Jane dar tris kartus žindė Bellą per kelis mėnesius.
Ji žindė ir Bellos seserį Violet, gimusią 2016 m. rugpjūtį. „Buvo nuostabu, kad mano kūnas galėjo maitinti tuo metu septynių mėnesių sūnų, 15 mėnesių anūkę ir jos vieno mėnesio sesutę. Jei jie buvo alkani, galėjau imti ir pamaitinti čia ir dabar.
Žinoma, kai Laura buvo šalia, ji pati maitindavo Bellą ir Violet, o aš jų niekada nebūčiau maitinusi už savo namų ribų. Mes su Laura juokaudavome, ką pagalvotų kiti, jei sužinotų“, – pridūrė moteris.
Tačiau 2016-ųjų gruodį ji iš tiesų suprato, kad jos sprendimas kitiems atrodo šlykštus. Vaikų neturinčiai draugei pasakiusi, kad praėjusią dieną žindė anūkę, šios veidas persikreipė ir ji ištarė: „Tai šlykštu.“ Jane neturėjo ką atsakyti – pakeitė temą, tačiau šie žodžiai tapo jų draugystės pabaiga.
„Nors jos reakcija manęs neprivertė suabejoti tuo, ką padariau, nusprendžiau daugiau niekam apie tai nepasakoti. Nebuvau sugėdinta – man ir Laurai tai netrukdo ir tai buvo svarbiausia – tiesiog nebenorėjau būti smerkiama.
Kai Benas būdamas 10 mėnesių nustojo žįsti, net nesvarsčiau tęsti žindymo vien dėl anūkių. Žinojau, kad šis mano gyvenimo etapas baigiasi, ir jaučiau liūdesio bei pasididžiavimo mišinį. <...>
Dabar, būdama 49-erių, jaučiuosi turėjusi privilegiją, kurios daugelis niekada negauna, ir su džiaugsmu prisimenu tas akimirkas su savo anūkėmis. Tai buvo kažkas nepaprasto – kad ir ką manytų kiti, aš to nė kiek nesigailiu“, – pasakojimą užbaigė Jane.
