„Moterys meluoja geriau“ aktorė Vaida Baranovė – apie veganiškas Kalėdas ir tai, kas ją vargina per šventes

Daugelis lietuvių šventėms gimines prie bendro Kūčių stalo, eidami į bažnyčią. Aktorei V.Baranovei šios šventės asocijuojasi su religija.

„Kalėdos man pirmiausia – religinė šventė, tai ir asocijuojasi būtent su Jėzaus gimimu, ėjimu į Mišias, duonos laužymu, dalinimusi su artimaisiais, nuoširdžiais pokalbiais. Tačiau kartu, tai kažkoks itin ramus laikas, norisi visą jį nugyventi labai jaukiai ir romantiškai kaip filme: prie žėrinčios eglutės, su kakava, einant pasivaikščioti po apsnigtą ir papuoštą Vilnių, tiesiog labiau įsiklausant į aplinką ir sugeriant į save viską, kas aplink gražu“, – šypteli moteris.

„Moterys meluoja geriau“ žvaigždė pasidalijo kalėdinėmis tradicijomis: „Dažniausiai nuvykstame pabūti su giminaičiais, tiek iš mano, tiek iš vyro pusės. Tikiuosi, kad ir šiais metais tai bus įmanoma. Nesu labai šeimyniška, bet šventiniai vakarai su dideliu būriu artimųjų visada suteikia ypatingą jausmą, kad yra kažkas, kas išlieka, net kai viskas nuolat keičiasi.

Smagu kad visokios mažos tradicijos, kurios kažkada buvo labai magiškos mums, dabar atrodo magiškos patiems jauniausiems šeimos nariams. Na, o antrą Kalėdų dieną labai gera susisukti į antklodę namuose, pasigaminti kažką skanaus ir žiūrėti kurią nors Hario Poterio dalį.“

Tiesa, V.Baranovė su vyru yra veganai, todėl teko prie skirtingų patiekalų pripratinti ir artimuosius: „Didelė Kalėdų stalo dalis būna veganiška. Jie pabando kažką naujo, o mes turim progą jiems priminti, koks skanus ir įvairus yra augalinis maistas.

Kūčių neįsivaizduoju be virtinukų su grybais, kuriuos daro močiutė, taip pat, be abejo, be kūčiukų. O per Kalėdas man užtenka, kad būtų daug baltos mišrainės. Ir aišku kaip be mandarinų.“

Aktorė prisipažįsta, kad yra kas per šventes ją vargina: „Labiausiai džiaugiuosi, kai su kuo nors iš draugų susitariame dovanomis nesikeisti, kadangi visas dovanų pirkimo maratonas manęs tikrai niekaip nežavi, ypač, kai tampa kone pareiga.

Vis dėlto, tokie susitarimai ne visada įmanomi, tad ir pati stengiuosi dovanoti, ir gauti mėgstu tai, kas susinaudoja – kosmetiką, žvakes, smilkalus, saldumynus ir kitokius dalykus, kuriems nereikia ieškoti ilgalaikės vietos namuose.“

Teksto autorė – praktiką atliekanti Ema Zenauskytė.