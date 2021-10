„Moterys meluoja geriau“ aktorė Vaida Baranovė – apie Muzikos personažą: „Labai gerai, kad nevaidinu pati savęs“

„Moterys meluoja geriau“ aktorė, įkūnijanti žaviąją Muziką, pripažįsta, kad serialas sukasi aplink Medą – aktorę Ingą Norkutę. Anot jos, Meda jungia visų kartų personažus – dėl to be jos siužetas neįsivaizduojamas.

„Šiuo metu be Medos tikrai neįsivaizduočiau serialo, nes ji yra būtent tas veikėjas, kuris per 14 metų keliavo savo visais likimo vingiais ir iš to išsirutuliojo, kad ji visus personažus sujungė – tiek ir tą pačią Muziką, tiek ir visus kitus.

Ji yra tie klijai, kurie sujungia skirtingas kartas seriale“, – sako ji.

Pamatysime kitą Muzikos pusę

Aktorė pasakoja, kad naujajame sezone pamatysime kitą jos įkūnyto vaidmens pusę – bus parodytos ambicijos, netikėta drąsa.

„Su Muzika nusimato labai daug ir didelių pokyčių, kadangi Muzika užsimano užsiimti muzika. Ji pradeda kurti muziką, pradeda daug daugiau dainuoti ir ji parodo daug daugiau ambicijos sieti savo gyvenimą su kūryba.

Kadangi ji parodo ambiciją, gyvenime ji tampa daug drąsesnė. O kadangi ji jau turi ką prarasti, ji turi didelį norą kovoti ir dėl to atsiranda jos stiprus ryšys su pasauliu. Ji tampa ryškesnė ir garsesnė.“

V. Baranovė tarp savęs ir Muzikos mato tam tikrų sąsajų, tačiau nenori pereiti ribos, kada personažas tampa pačia aktore. Anot jos, reikia išlaikyti vaidmens savitumą, atsiriboti nuo savo kelio.

„Jos ta muzikinė pradžia iš tiesų man labai primena ir mano muzikinę pradžią. Buvo labai didelis nežinojimas, nuo ko pradėti – turi labai daug idėjų, vizijų, bet nežinai, kaip tau reikia elgtis, kad tave išgirstų. Šioje vietoje jaučiu didelį bendrumą.

Iš vienos pusės vaidmenį tai palengvina, bet iš kitos pusės aš nenoriu, kad Muzika taptų Vaida, aš nenoriu jos sutapatinti.

Aš noriu, kad jos muzikinis kelias būtų savas ir kitoks, nes visgi jos istorija ir net vardas juk yra kitoks, todėl aš nenoriu jų per daug suvienyti. Jas jungia tai, kad tai yra mano balsas, mano rašytos dainos. Bet troškimai ir jos prieiga yra kitokie, kas yra labai gerai, kadangi nevaidinu pati savęs“, – šypsosi pašnekovė.

„Personažai tiesiog plaukioja mele“

Aktorės paklausėme, ar serialas jai atsakė į klausimą, kas meluoja geriau: moterys, ar vyrai. Ji juokiasi, kad serialas ją išmokė, kad kai kurie žmonės gali tiesiog pasakoti ilgiausias istorijas be jokių problemų.

„Manau, kad nėra skirtumo, ar moteris meluoja, ar ne moteris, manau, kad svarbu, ar tu drąsiai jautiesi meluodamas, ar ne. Ir, man atrodo, tuo ypatingas tas serialas, kad personažai jame tiesiog plaukioja mele. Tu gali atsistoti ir pasakoti ilgiausias istorijas be jokių problemų – nesvarbu, tai tiesa ar netiesa“, – mąsto ji.