Monikos Ra išvaizdos pokyčiai stulbina: atskleidė, ar darė plastinių operacijų

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė Monikos Ra įrašas, kuriuo ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
Monika Ra parodė išvaizdos pokyčius
Paskelbtame įraše Monika parodė keletą kadrų iš savo praeities.
Juose matyti, kad moteris anksčiau atrodė gerokai kitaip, nei dabar.
Tačiau Monika tikina, kad tai – ne plastinių operacijų rezultatas. Pasak moters, paslaptis slypi visai kituose dalykuose.
„Jūs matote mane tokią, kokia esu dabar. Bet, patikėkit, kiek reikėjo nueiti iki šito taško. Tai dvi tos pačios moterys — tik viena… gerokai vyresnė. Ne, čia ne plastinė operacija. Nėra kardinalių pokyčių išvaizdoje — bet energetikoje? Milžiniškas skirtumas. Tai vadinasi, kai pagaliau išeini iš to užburto rato.
Kai pradedi gyventi su pilna, atvira širdimi — akys nemeluoja. Ir kiekviena iš jūsų turi tas dvi moteris savyje. Klausimas tik vienas: kurią pasirinksi pasilikti? Šis maratonas – ne tik apie vidų, kuris iš tiesų keičia gyvenimą! Bus ir stiliaus, makiažo, laikysenos paskaitos.
Tai visapusiška transformacija – nuo energijos iki veidrodžio atspindžio. Aš pati tam sugaišau metų metus. Jums užteks 21 dienos. Visos lektorės čia – tik tos, pas kurias aš pati ėjau. Ne teorijos, ne „bla bla“, o tikras darbas, kuris keičia gyvenimą.
Aš daug nesidžiaugsiu – tegul kalba rezultatai. Pirmosios grupės merginos kasdien rašė vieną žodį: WOW. Ir kaip visada sakau – ateis tik tos, kurios išgirs. Kurios pasiruošusios gyventi kitaip“, – socialiniame tinkle rašė Monika Ra.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!