TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Monikos Ra išvaizdos pokyčiai stulbina: atskleidė, ar darė plastinių operacijų

2025-10-21 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 15:55

Rinkodaros specialistė Monika Ra parodė, kaip pasikeitė per pastaruosius metus. Moters paviešintuose kadruose – akivaizdūs išvaizdos pokyčiai, tačiau ji tikina, kad tai – toli gražu ne plastinių operacijų rezultatas.  

Monika Ra (nuotr. Instagram)

Rinkodaros specialistė Monika Ra parodė, kaip pasikeitė per pastaruosius metus. Moters paviešintuose kadruose – akivaizdūs išvaizdos pokyčiai, tačiau ji tikina, kad tai – toli gražu ne plastinių operacijų rezultatas.  

0

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė Monikos Ra įrašas, kuriuo ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Monika Ra parodė išvaizdos pokyčius

Paskelbtame įraše Monika parodė keletą kadrų iš savo praeities.

Juose matyti, kad moteris anksčiau atrodė gerokai kitaip, nei dabar.  

Tačiau Monika tikina, kad tai – ne plastinių operacijų rezultatas. Pasak moters, paslaptis slypi visai kituose dalykuose. 

„Jūs matote mane tokią, kokia esu dabar.  Bet, patikėkit, kiek reikėjo nueiti iki šito taško. Tai dvi tos pačios moterys — tik viena… gerokai vyresnė.   Ne, čia ne plastinė operacija.  Nėra kardinalių pokyčių išvaizdoje — bet energetikoje? Milžiniškas skirtumas.  Tai vadinasi, kai pagaliau išeini iš to užburto rato.   

Kai pradedi gyventi su pilna, atvira širdimi — akys nemeluoja.  Ir kiekviena iš jūsų turi tas dvi moteris savyje.  Klausimas tik vienas: kurią pasirinksi pasilikti?    Šis maratonas – ne tik apie vidų, kuris iš tiesų keičia gyvenimą!  Bus ir stiliaus, makiažo, laikysenos paskaitos. 

Tai visapusiška transformacija – nuo energijos iki veidrodžio atspindžio.    Aš pati tam sugaišau metų metus.  Jums užteks 21 dienos.  Visos lektorės čia – tik tos, pas kurias aš pati ėjau.  Ne teorijos, ne „bla bla“, o tikras darbas, kuris keičia gyvenimą.   

Aš daug nesidžiaugsiu – tegul kalba rezultatai.  Pirmosios grupės merginos kasdien rašė vieną žodį: WOW.    Ir kaip visada sakau –  ateis tik tos, kurios išgirs.  Kurios pasiruošusios gyventi kitaip“, – socialiniame tinkle rašė Monika Ra.

