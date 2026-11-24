Naujausiame laidos epizode moteris papasakojo apie ambicingus ateities planus bei atskleidė savo savybę, kurią iki šiol nuo viešumos slėpė.
Laukia nauji išbandymai
Pokalbio pradžioje paklausta apie dabartinį gyvenimo etapą, Monika pasakojo, kad šiuo metu Lietuvoje tarp koncertų dar turi laiko pailsėti, tačiau jau netrukus jos laukia kitoks gyvenimo tempas.
„Kaip čia pasakyti... tik geryn ir geryn. Viskas susideda iš daug darbo, vargo ir daug siekių. Turi investuoti ir daug dirbti, kad būtų gerai. <...>
Nemažai koncertų. Nėra tiek, kiek aš norėčiau, bet kol kas pakankamai. Prasideda perklausos, todėl jaučiu, kad tuoj neturėsiu kada atsikvėpti. Turbūt dabar save raminu, ruošiu, bet jau matau ateitį, nes pildosi kalendorius į priekį. Nelabai bus kada ilsėtis“, – šyptelėjo ji.
Solistė atskleidė, kad ateityje laukia ir galimybės užsienyje, ne tik Lietuvoje.
„Artėja Šiauliuose didelis renginys – pučiamųjų orchestras švęs gimtadienį. Toliau – Amerika, iškart po koncerto Lietuvoje. Ten vyks atrankos, labai svarbios. Mano artimieji džiaugiasi lyg aš jau būčiau viską gavus.
Bet nežinau, kaip ten bus... Žinote, tai priklausys nuo dienos, sėkmės, savijautos... Tikiuosi, bet nesu 100 proc. užtikrinta“, – dalijosi moteris.
„Iš savo pusės galėčiau pasakyti, kad šį rudenį svetur kažkokių ypatingų, teigiamų ar neigiamų rodiklių nėra. Tačiau tikrai galima pasakyti, kad sėkmė keliaujant, dirbant, būnant užsienyje ateis 2027-aisiais“, – patikino N. Šulija, o dainininkė patvirtino, kad perklausos vyksta 2027-iesiems.
Dramas palieka scenai
Toliau nagrinėdamas pašnekovės astrologinį portretą, N. Šulija pastebėjo planetų susitikimą Skorpiono ženkle.
„Jūsų gimimo metu, planeta, kuri atsakinga už balsą – Merkurijus, ir planeta, atsakinga už grožį – Venera, buvo greta. Jų energijos susipina. Todėl turime prigimtį dainuojančią – gražus balsas.
Bet Zodiako ženklas, kuriame įvyko šis susitikimas – Skorpionas. Atitinkamai norėjau paklausti, kokios arijos, operos, siužetai labiausiai jums prie širdies?“ – klausė žinomas vyras.
Atsakydama į šį klausimą Monika nedvejojo – emocingi vaidmenys ją traukė nuo vaikystės.
„Tragedijos. Kur arba mane nužudo, arba aš nužudau. Man kažkaip ir kliūva tokios rolės. Nuo vaikystės, kai aš dainuodavau kitokiose rolėse, aš visada svajojau apie dramatiškas, rimtas roles“, – prisiminė ji.
Laidos vedėjui pasiteiravus, ar dramatizmas vyrauja ir jos asmeniniame gyvenime, M. Falcon teigė bandanti riboti savo temperamentą.
„Ne, su manimi juokauja, kad palikčiau dramas operai. Turiu kur išgyventi ir atsiskleisti, man dėl to turbūt lengviau. Su metais bandau būti ramesnė, nerodyti temperamento asmeniniuose santykiuose. Bet mama tikriausiai pasakytų kitaip...“ – juokėsi operos solistė.
Papasakojo apie paslaptimi laikytas savybes
Astrologui toliau nagrinėjant žvaigždžių išsidėstymą M. Falcon gimimo metu, jis pastebėjo nuostabą keliančią savybę – stiprią nuojautą, netgi raganiškus bruožus.
„Bet, Monika, jūs truputį ragana... Kiekviename asmens horoskope yra sritis, kurią dažniausiai astrologai vadina eilės numeriu – 8-as būstas. Jei ten yra planetų, ypač jei yra šviesulių, šiuo atveju – Mėnulis, kadangi tai emocijų planeta, mes galime kalbėti apie nuojautą, kai kada ir apie ekstrasensorines savybes“, – kalbėjo jis.
Išgirdusi tai dainininkė pripažino išties turinti puikią nuojautą bei gebėjimą perskaityti žmones. Šias savybes iki šiol moteris laikė paslaptyje.
„Jūs tikrai pataikėte... Viešai nelabai dalinuosi tokiais dalykais, nes jie šiek tiek yra gąsdinantys kitus žmones. Jei aš galiu kiaurai permatyti žmones, matyti sielą, vidų, nuspėti kėslus, ar jis geras, ar blogas, ar naudingas...
Keistas dalykas, kad kas liečia mano artimą ratą, aš labai dažnai nustumiu tą pirmą mintį, kad tai yra nesąmonė, kad prisigalvoju... Bet dažniausiai pasitvirtina. Sau dažniausiai nenaudoju, bet turėčiau“, – tikino moteris.
Nepaisant to, ji prisiminė vieną kartą nudegusi nuo žmogaus, kuris, jos manymu, galėjo vaidinti esantis geras.
„Tik vienas žmogus yra mane apgavęs, bet aš manau, kad jis buvo sociopatas. Tai yra įmanoma, nes žmogus gali suvaidinti viską, ką turi geras žmogus. Jie tikriausiai treniruojasi, stebi ir viską suvaidina. Po mėnesio aš supratau, kad tai yra blogas žmogus. Man tai yra labai daug, nes šiaip pamatau iš karto“, – dėstė pašnekovė.
Monika taip pat pripažino jaučianti ir santykius tarp žmonių. Anot jos, tuo įsitikino ir jos mama Giulija.
„Ir dar labai jaučiu žmonių santykius. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kas su kuo miega, koks ryšys sieja... Mamai sakau: „Garso operatorius ir ta mergaitė kartu.“ Mama sako: „Ką tu čia kalbi? Tikrai ne.“ Paskui bučiuojasi. Mama sako: „Tu tikra ragana“, – juokėsi laidos viešnia.
„Aš noriu iš savo pusės pasakyti, kad būtent šiais metais vasarą prasidėjęs laikotarpis, kuris truks iki kitos vasaros, gal net kiek ilgiau, kada tą savybę yra patogu lavinti. Jei kartais gimtų tokia mintis – pats laikas. Dabar ta savybė pastiprinta, ją patogu vystyti kaip dovaną“, – teigė N. Šulija.
Atlikėja teigė, kad stiprinti nuojautą bei atsipalaiduoti jei padeda buvimas gamtoje – būtent tą ji laiko tikra atgaiva.
„Man labai padeda gamta, paukščiai, gyvūnai, tai yra mano stichija, aš labai atsipalaiduoju, galiu pajausti tą gamtą, iš medžio einančią energiją. Aš esu gamtos žmogus, mane ir vanduo ramina“, – atskleidė ji.
Štai ką žada žvaigždės užsienyje
Laidos pabaigoje pašnekovė uždavė klausimą N. Šulijai, susijusių su anksčiau aptartais siekiais svetur:
„Norėčiau paklausti, ar aš tinkamai einu, kad didžiausios karjeros siekiu užsienyje, o ne savame krašte?“
Atsakydamas laidos vedėjas nuteikė M. Falcon pozityviai sakydamas, kad karjera užsienyje gali atnešti sėkmę.
„Tai nėra nei gerai, nei blogai. Rodiklių horoskope yra susijusių ir su tėvyne, ir su užsieniu. Tokie žmonės įprastai yra tarp dviejų vietų. <...> Tėvynėje kurį laiką būsite mažiau, nes čia nelabai patogu, kalbant apie tolimesnį laiką. Čia klijuosis silpniau, o ten – stipriau“, – kalbėjo jis.
Visą laidos epizodą galite pamatyti straipsnio viršuje.
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