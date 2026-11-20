Socialiniame tinke išplito Giulijos ir Monikos pasirodymas, kuriame jos matyti ant scenos su žaviomis suknelėmis atliekančios kūrinį.
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Vaizdo įrašas sulaukė daug dėmesio – net pusantro tūkstančio žmonių paspaudė „patinka“.
Komentaruose taip pat netrūko reakcijų, tačiau kai kurie internautai atkreipė dėmesį į dainininkėms neįprastai šaltą elgesį.
„Ar susipykusios yra, jog net nežiūri viena į kitą?“ – svarstė viena gerbėja.
„Jo toks vaizdas, kad susipykusios būtų“, – antrino kita.
„Keistas judėjimas scenoje, turbūt susipykusios“, – rašė trečia.
Tiesa, kiti gerbėjai puolė ginti mamos ir dukros dueto.
„Ko jūs kabinėjatės prie tokių gražių, talentingų moterų. Jos man buvo ir bus super dainininkės, mama ir dukra, nieko nėra gražiau“, – komplimentų negailėjo gerbėja.
Primename, kad naujienų portalui tv3.lt Giulija ir Monika ne kartą yra kalbėjusios apie stiprų jų ryšį.
„Mes su mama esame labai artimos. Esame geriausios draugės, viena kitos patarėjos, kritikės ir palaikytojos“ , – yra sakiusi M. Falcon.
„Tais laikais, kai augo mano vaikai, nebuvo tokios mados, kad vaikai su tėvais turėtų būti geri draugai, kartu valgyti prie bendro stalo. Turėjau tokias sąlygas, kad jos niekada nepalikdavau – kartu dukrą veždavausi į koncertus. Ji gyveno tokį pat gyvenimą kaip aš. Tai nėra lengva, kai vaiką laikai draugu. Man ji yra pasakiusi, kad dar galima pagalvoti, ar aš gera mama, bet kaip draugė tai superinė“, – praeityje pasakojo G. Baužienė.