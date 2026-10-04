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Giulija Baužienė – apie 30 metų trunkančią santuoką ir susitarimą su vyru: „Tai jau buvo šeimos sprendimas...“

2026-10-04 15:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 15:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkė Giulija Baužienė su vyru šiemet mini ypatingą sukaktį – 30 metų santuokoje. Per tris dešimtmečius būta visko – ir karštų ginčų, ir bandymų vienas kitą suprasti, ir daugybės gražių akimirkų.

Dainininkė Giulija Baužienė su vyru šiemet mini ypatingą sukaktį – 30 metų santuokoje. Per tris dešimtmečius būta visko – ir karštų ginčų, ir bandymų vienas kitą suprasti, ir daugybės gražių akimirkų.

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Naujienų portalui tv3.lt Giulija Baužienė atvirai papasakojo apie savo santuoką ir atskleidė, kokio susitarimo su vyru laikosi jau daugelį metų.

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FOTOGALERIJA. Giulija Baužienė su šeima

30 metų trunkanti santuoka

Pradėdama pokalbį apie santuoką, moteris prisiminimais grįžo į dieną, kai prieš 30 metų su vyru sumainė aukso žiedus.

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„Anksčiau viskas buvo pagal planą, o jeigu kažkas neįvyko – tai ir neįvyko. Bet kažko, kas būtų tikrai blogai, nebuvo. Visi buvome geros nuotaikos, pasipuošę... Tai yra mano antra santuoka, tad Monika irgi buvo apsirengusi kaip jaunoji – turėjo tokią pačią šukuoseną. Buvo mano karalienė“, – kalbėjo ji.

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Praėję trys dešimtmečiai Giulijai leido į santuoką pažvelgti visai kitaip nei jaunystėje. Dainininkė neslėpė – anksčiau abu stengdavosi įrodyti savo tiesą: „Tie 30 m. prabėgo ir atrodo, kad tik dabar pradedi gyventi ir suprasti vienas kitą. Kai buvome visai jauni, kiekvienas savo tiesas bandėme įrodinėti ir t. t.

Džiaugiuosi, kad mano vyras yra geras, mylintis... Aš labai nemėgstu skūpių žmonių, ypač vyrų, o pas mane vyras yra visai kitoks. Jis stengiasi, kad mano buitis būtų kuo paprastesnė, kad man nereikėtų vargti.“

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Pasak pašnekovės, ilgalaikiuose santykiuose svarbu ne tik būti šalia, bet ir mokėti vienas kitam parodyti savo jausmus.

„Pagrindas yra kalba ir kad žmogus parodytų savo meilę. Vyrai nemėgsta kiekvieną dieną pasakyti „myliu“, turi būti laikas, vieta. Mano vyras dažnai nustebina gėlėmis, kai aš jų visai nelaukiu, net nepagalvoju, kad galėčiau, tarkim, šiandieną gauti gėlių. Man gėlė yra didžiausia meilės išraiška, nes jas labai myliu ir tai mano vyras žino“, – atviravo dainininkė.

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Tiesa, Giulija pabrėžė, kad moterims nereikėtų stengtis visko šeimoje padaryti pačioms – svarbu išmokti pasikliauti vyru ir nebijoti aiškiai pasakyti, ko iš jo tikimasi.

„Reikia įprasti, kad yra žmogus, kuris atliks sunkesnius darbus. Taip pat moterims reikia viską vyrui pasakyti tiesiai šviesiai, o ne per aplinkui. Vyras sako, kad mes nesame ekstrasensai, nežinome, ką moterys galvoja. Reikia tiesiai šviesiai pasakyti, kad noriu to ar ano arba, jeigu kažkas nepatinka – reikia sakyti“, – šyptelėjo ji.

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Susitarimas su vyru

Kalbėdama apie šeimą, Giulija džiaugėsi gražiu vyro ir dukros Monikos ryšiu. Nors jis nėra biologinis Monikos tėtis, moteris pasakojo, kad vyras ją augino nuo mažens, o ši jį iki šiol pristato tėčiu: „Džiaugiuosi, kad Monika labai gražiai sugyvena su juo, visur jį pristato tėčiu. Žinoma, jis ją išaugino, labai gerai sutaria.“

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Tęsdama pokalbį apie santuoką, dainininkė atviravo, kad ir jų namuose būna visko: „Mes esame visi karštakošiai, kaip italai... Jeigu pradedame kažkokias tiesas įrodinėti, vienas per kitą rėkaujame. Visada sakau, kad atvažiavo kalakutų brigada. Tada pasijuokiame iš savęs.“

Paklausta, ar per tris santuokos dešimtmečius yra tekę pagalvoti apie skyrybas, pašnekovė šyptelėjo: „Iš moters pusės visada yra tokių minčių vyrą pagąsdinti ir kažką pasakyti. Bet kai jau sėdi šnekėtis, tuomet jau juokiesi pats iš savęs, bet aš negalvoju, kad skyrybos yra blogas dalykas. Jeigu žmonės jaučiasi tikrai nelaimingi, erzina, kai žmogus net šalia sėdi, turbūt jau nereikėtų kentėti, išsiskirti ir gyventi savo gyvenimus.“

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Tiesa, neretai Giuliją viešumoje galima išvysti kartu su dukra Monika, tačiau šalia jų dažniausiai nebūna dainininkės vyro. Paklausta, kodėl sutuoktinis retai pasirodo viešumoje, Giulija atskleidė, kad dar santuokos pradžioje pora dėl to susitarė.

„Mano vyras niekada neprieštarauja eiti į vakarėlius, galiu dainuoti, bendrauti, nes jis supranta, kad tai yra mano darbo dalis. Laisvės pojūtis yra labai svarbus.

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Aš, kai tik ištekėjau, taip susitarėme, kad jis į viešumą neis, o jeigu mes kažkur ir būname kartu, tai niekas ir neatkreipia dėmesio. Neiname kartu į vakarėlius, kuriuose būtų fotografai ir panašiai. Tai jau buvo šeimos sprendimas. Jeigu jis sakytų, kad labai nori eiti į vakarėlį, pasiimčiau ir su malonumu nueičiau. Bet dažniausiai mes su Monika einame dviese“, – pasakojo pašnekovė.

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Baigdama atvirą pokalbį, G. Baužienė tikino, kad nors socialiniuose tinkluose ji viešina tik gražias akimirkas, jos gyvenime taip pat būna nelengvų etapų.

„Negyvenu to gyvenimo, kai niekada neskauda, niekada neverkiu ar nebūna nelaimių. Aš tiesiog apie tai nekalbu. Internete nerodau, kada guliu ligoninėje ar panašiai. Čia toks mano pasirinkimas... Draugai man skambina, sako: „Pas tave viskas gerai, matome, gražiai atrodai, šypsaisi.“ Tada aš draugams visada sakau: „Palaukite, susitiksime ir tada pasišnekėsime.“ Internete yra kitas pasaulis, visi mes turime būti laimingi. Nereikia skleisti to, kas negražu... Kai mirė tėtis, nenorėjau, kad kažkas žinotų. Norėjau būti su savo skausmu ir kad nebūtų jokių pašalinių, nerašytų man žinučių, nes nieko jos nereiškia. Toks jau mano charakteris, nežinau, ar tai gerai, ar tai blogai“, – teigė ji.

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