Šiandien gali sustiprėti jautrumas, noras atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių ir daugiau dėmesio skirti vidinei ramybei, tačiau kartu gali išryškėti seniai atidėtos pareigos bei neišspręsti klausimai. Diena palanki maldai, mokymuisi, savikontrolei ir pradėtų darbų tęsimui, tačiau svarbioms naujoms materialinėms pradžioms astrologiniai rodikliai mažiau palankūs ypač popiet. Palankesnių galimybių kasdienėje veikloje gali atsiverti Dvyniams, Vėžiams, Mergelėms, Skorpionams, Šauliams ir Žuvims, o daugiau atsargumo reikėtų Liūtams, Svarstyklėms ir Vandeniams.
Jeigu naktį sapnavote gilų ežerą, seną šventyklą, vienuolį, ilgus laiptus ar ramiai tekantį vandenį, tai gali simbolizuoti vidinės ramybės paieškas, dvasinį augimą arba poreikį atsisakyti rūpesčių, kurie jau kurį laiką neduoda ramybės.
Palanku skirti laiko meditacijai, skaitymui, mokymuisi ir anksčiau pradėtų darbų užbaigimui. Taip pat verta peržiūrėti ilgalaikius tikslus, tvarkyti kasdienius reikalus ir ugdyti discipliną, tačiau popiet geriau vengti svarbių naujų įsipareigojimų, didelių pirkinių ir rizikingų sprendimų.
Šiandien palanki spalva yra švelniai mėlyna.
Palankus aksesuaras – natūralaus medžio karolių apyrankė.
AVINAS
Šiandien gali sustiprėti noras pabūti ramiau ir atsitraukti nuo kasdienio šurmulio. Profesinėje veikloje geriau seksis užduotys, kurioms reikia susikaupimo, savarankiško darbo ir kruopštaus informacijos vertinimo. Gali paaiškėti anksčiau nepastebėta klaida arba klausimas, kurį reikėtų išspręsti prieš imantis naujų darbų. Finansiniuose reikaluose verta atidžiau tikrinti išlaidas ir atsargiau vertinti pasiūlymus, kurių sąlygos nėra aiškios. Santykiuose gali kilti noras atsiriboti nuo žmonių, kurie pastaruoju metu kelia įtampą. Šiandien naudinga daugiau dėmesio skirti poilsiui, dvasinei praktikai ir asmeninių tikslų apmąstymui. Vakare daugiau ramybės suteiks galimybė pabūti su savo mintimis ir nespręsti visų problemų vienu metu.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt