Šiandien gali sustiprėti noras išsiaiškinti svarbius gyvenimo klausimus, atsisakyti senų įpročių ir daugiau dėmesio skirti tikslams, kurie iš tiesų turi ilgalaikę vertę. Palyginti su vakar diena, astrologiniai rodikliai palankesni mokymuisi, bendradarbiavimui, pradėtų darbų vystymui ir prasmingiems pokalbiams, tačiau svarbu vengti kraštutinumų bei skubotų sprendimų. Palankesnės galimybės gali atsiverti Jaučiams, Dvyniams, Liūtams, Svarstyklėms, Skorpionams ir Vandeniams. Daugiau atsargumo reikėtų Vėžiams, Mergelėms ir Ožiaragiams. Vakare gali sustiprėti jautrumas, intuicija ir noras atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, todėl vakaras bus tinkamesnis ramiems apmąstymams, dvasinei praktikai ir nuoširdiems pokalbiams.
Jeigu naktį sapnavote degančią žvakę, seną šventyklą, vienišą medį, ilgą tunelį ar kelią per kalnus, tai gali simbolizuoti vidinius pokyčius, senų įsitikinimų peržiūrą arba norą atsisakyti to, kas trukdo judėti pirmyn.
Palanku mokytis, skaityti, dalyvauti paskaitose, konsultuotis su patyrusiais žmonėmis, analizuoti sudėtingus klausimus ir tęsti anksčiau pradėtus projektus. Taip pat verta atsisakyti žalingų įpročių, peržiūrėti ilgalaikius tikslus, skirti laiko dvasinei praktikai ir prasmingiems pokalbiams, tačiau svarbioms naujoms pradžioms reikėtų atskiro tinkamo laiko įvertinimo.
Šiandien palanki spalva yra sodri violetinė.
Palankus aksesuaras – natūralaus akmens apyrankė.
AVINAS
Šiandien galite sulaukti įdomios žinios iš draugo, kolegos ar žmogaus, su kuriuo anksčiau siejo bendri planai. Profesinėje veikloje gali atsirasti galimybė atnaujinti seną projektą arba pasinaudoti anksčiau užmegztomis pažintimis. Finansiniuose reikaluose verta įvertinti, ar vienas pasiūlymas iš tiesų gali duoti ilgalaikės naudos, o ne tik trumpalaikį pelną. Santykiuose su draugais gali išryškėti skirtingi įsitikinimai, todėl svarbu nebandyti visų įtikinti savo teisumu. Jeigu turite vaikų, gali būti naudinga daugiau dėmesio skirti jų mokymuisi ir kūrybiniams gebėjimams. Vakare gali sustiprėti noras pabūti ramiau ir atsitraukti nuo intensyvaus bendravimo. Šiandien daugiau pasieksite, pasirinkdami vieną perspektyvią kryptį ir nesiblaškydami tarp daugybės pasiūlymų.
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