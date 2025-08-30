Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mirė žinomas šalies žurnalistas bei keliautojas: „Vytautas galėjo gyventi ilgiau“

2025-08-30 16:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-30 16:03

Skaudi netektis – mirė keliautojas bei žurnalistas Vytautas Nosevičius. Apie skaudžią netektį pranešė publicistė Goda Juocevičiūtė.

Žvakė (tv3.lt fotomontažas)

Skaudi netektis – mirė keliautojas bei žurnalistas Vytautas Nosevičius. Apie skaudžią netektį pranešė publicistė Goda Juocevičiūtė.

0

Socialiniame tinkle ji pasidalijo ir bendra judviejų nuotrauka.

Netektis

G. Juocevičiūtė įraše teigė, kad velionis buvo ne tik kolega.

„Šiandien iškeliavo mūsų nuolat besišypsantis ir bajeruojantis Vytautas keliautojas, kad tęstų savo gražios ir šviesios sielos keliones toliau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būdamas tikru, profesionaliu keliautoju, Vytautas keliavo beveik iki paskutinės minutės, kas yra gyvenimo dovana.

Vytautas galėjo gyventi ilgiau, bet spėjo per savo trumpą laiką atsiriekti pasaulio ir jo viršūnių su kaupu!

Mūsų šeimai jis buvo ne tik kolega, su kuriuo senais laikais susibendravome per simpatijas Kinijai ir visokius interviu žurnalui „Kelionės ir pramogos“. Ne tik ilgametis kaimynas iš tos pačios gatvės Vilniuje.

Vytautas buvo tas, kuris mano vaiką nuo pat pirmo žygio ir žiemą pravesto gimtadienio su laužu ant Vilniaus kalvų sudomino laukiniu turizmu su visam, tik nespėjau Vytautui perduoti, kad tas jo auklėtinis jau ir oficialų keliautojo statusą šįmet gavo.

Bandau atsimint, kada Vytautas buvo piktas arba liūdnas – nepavyksta. Vien už gerą nuotaiką, sveiką mąstymą ir optimizmą Vytautui turėtų būti kuo lengvesnė kelionė bardo. Atsiprašau, kad įdėjau nuotrauką su knyga. Tikrai ne todėl, kad tokia proga norėčiau ją pareklamuoti. Tiesiog mes turėjome tradiciją kasmet per Knygų mugę arba Adventurą šitaip nusifotografuoti jo žurnalo stende“, – jautriai rašė Goda.

