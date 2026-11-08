Mirė žinomas politikas: šeima atskleidė mirties priežastį

Vėliau jo šeima naujienų televizijai „Nova“ patvirtino liūdną žinią ir pranešė, kad vyras mirė nuo širdies smūgio.
V. Rashidovas paliko reikšmingą meninį palikimą – jo bronzinės skulptūros eksponuojamos Vatikane ir Maljorkos Palmos mieste. .
Kas buvo Vezhdi Rashidovas?
Vezhdi Letif Rashidovas gimė 1951 metų gruodžio 14 dieną Dimitrovgrade, etninių turkų šeimoje. Kai jam buvo dveji, šeima persikėlė į Haskovą, o vos dešimties metų berniukas neteko mamos – žinomos dainininkės Kadrie Lyatifovos, žuvusios automobilio avarijoje. Po motinos mirties V. Rashidovas ne vienus metus praleido vaikų namuose.
Nepaisant sunkių vaikystės išgyvenimų, o galbūt būtent dėl jų, menas tapo jo prieglobsčiu. Baigęs Sofijos vidurinę dailės mokyklą, jis studijavo Nacionalinėje dailės akademijoje, kurią baigė 1978 metais.
Praėjus keleriems metams, į akademiją sugrįžo jau kaip dėstytojas – jaunajai skulptorių kartai perteikė savo patirtį ir mokė, kaip metalui suteikti gyvybės.
1985 metais V. Rashidovas laimėjo tarptautinio meno centro „Cité internationale des arts“ surengtą konkursą ir išvyko į Paryžių.
Po trejų metų, taip pat Paryžiuje, organizacija „Art Dialogue“ jį pripažino geriausiu užsienio menininku už sukurtas Liudviko van Bethoveno kaukes. Vėliau skulptorius sukūrė daugiau nei 60 bronzinių kompozitoriaus kaukių – ši kolekcija tapo vienu įsimintiniausių jo kūrybos darbų.
Viena iš šių kaukių šiuo metu saugoma Vatikano muziejų kolekcijoje.
1999-2003 metais V. Rashidovas dirbo Sofijos miesto taryboje. Tuo metu jis priklausė politinei grupei „Drugite za Sofia“, vienijusiai nepriklausomus visuomenės veikėjus, intelektualus ir politikus.
2009 metais jis kandidatavo į Bulgarijos parlamentą su partija GERB Kardžali regione. Jam pavyko laimėti vietą rinkimų apygardoje, kurioje daugelį metų dominavo DPS atstovai.
GERB laimėjus rinkimus, V. Rashidovas tapo kultūros ministru pirmojoje Boiko Borisovo vyriausybėje. Šias pareigas ėjo iki 2013 metų, kai vyriausybė atsistatydino.