Lietuvos kultūros bendruomenėje – skaudi netektis

Keturis dešimtmečius savo gyvenimo moteris paskyrė muziejui.
Mirė gerbiama muziejaus darbuotoja
Socialiniame tinkle „Facebook“ Lietuvos nacionalinis muziejus dalijosi žinia apie mylimos, ilgametės darbuotojos H. Paškevičienės netektį.
„In memoriam. Halina Paškevičienė
Su liūdesiu atsisveikiname su ilgamete Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotoja, buvusia direktoriaus pavaduotoja-vyriausiąja fondų saugotoja Halina Paškevičiene. Daugiau nei keturis dešimtmečius jos profesinis gyvenimas buvo susijęs su muziejumi, jo rinkinių priežiūra ir išsaugojimu.
Halina Paškevičienė gimė 1945 m. lapkričio 14 d. Panevėžyje. Darbą muziejuje pradėjo 1974 m. vasario 1 d. Nuo 1983 m. jai buvo patikėta ir atsakomybė už tauriųjų metalų tvarkymą bei apsaugą. 1989 m. darbą tęsė Fondų apskaitos ir priežiūros skyriuje, kur ėjo vyresniosios mokslinės bendradarbės pareigas.
1991 m. gegužės 20 d. H. Paškevičienė buvo paskirta muziejaus vyriausiąja fondų saugotoja. Šias atsakingas pareigas ji ėjo beveik dvidešimt penkerius metus, nuo 2014 m. užėmė direktoriaus pavaduotojos-vyriausiosios fondų saugotojos pareigas. Jos darbas Lietuvos nacionaliniame muziejuje tęsėsi iki 2016 m. kovo 31 dienos.
Rinkinių saugojimas – kantrybės, atidumo ir žinių reikalaujantis darbas, užtikrinantis, kad muziejui patikėtos vertybės išliktų ateities kartoms. Dažnai lankytojams nematoma, ši kasdienė veikla yra pagrindas muziejaus tyrimams, parodoms ir galimybei pažinti praeitį. Didelę savo profesinio gyvenimo dalį H. Paškevičienė skyrė būtent šiai atsakomybei.
Atsisveikindami dėkojame už ilgametį darbą ir indėlį saugant Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinius. Halinos Paškevičienės vardas ir nuveikti darbai lieka muziejaus istorijoje.
Nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius ir kolegas.
Atsisveikinti su Halina Paškevičiene galima Laidojimo paslaugų centre (J. Matulaičio a. 3) lapkričio 6 d., 8.30–11.30 val.
Šv. Mišios už velionę bus aukojamos lapkričio 6 d., 9 val. Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje.
Halina Paškevičienė amžinojo poilsio atguls Liepynės kapinėse (Žirnių g. 28).
Lietuvos nacionalinio muziejaus bendruomenė“, – buvo rašoma įraše.
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