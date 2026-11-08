Mirė garsios įmonės vadovas

Apie jo netektį pirmadienį pranešė pati bendrovė, skelbė dailysabah.com.
Netektis
Oficialiose socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime „Zorlu Holding“ patvirtino, kad jos vadovas mirė gydymo įstaigoje.
Bendrovė pagerbė dešimtmečius trukusį A. N. Zorlu vadovavimą ir pabrėžė jo nuopelnus plečiant šeimos verslą. Tai, kas 1953 metais prasidėjo kaip nedidelė šeimos tekstilės įmonė, ilgainiui išaugo į vieną didžiausių Turkijos pramonės grupių, kurios veikla išsiplėtė ir už šalies ribų.
Įvairiose pramonės šakose vykdytos verslininko investicijos reikšmingai prisidėjo prie Turkijos pramonės plėtros, eksporto ir darbo vietų kūrimo. Jis taip pat aktyviai rėmė švietimą, kultūrą ir meną, prisidėjo prie visuomenės pažangą skatinančių iniciatyvų.
Bendrovė priminė ir vieną svarbiausių A. N. Zorlu gyvenimo principų: „Pirmiausia mano šalis, tada mano įmonė, o po to – mano šeima.“
Šie žodžiai atspindėjo jo tikėjimą Turkijos potencialu, sunkaus darbo ir gamybos svarba. Pasak bendrovės, ši filosofija tapo vienu reikšmingiausių jo palikimų.
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