Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mirė garsios įmonės vadovas

2026-11-08 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė vienas žinomiausių Turkijos verslininkų, bendrovės „Zorlu Holding“ pirmininkas Ahmetas Nazifas Zorlu. 82 metų vyras mirė ligoninėje, kurioje buvo gydomas nuo plaučių vėžio.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė vienas žinomiausių Turkijos verslininkų, bendrovės „Zorlu Holding“ pirmininkas Ahmetas Nazifas Zorlu. 82 metų vyras mirė ligoninėje, kurioje buvo gydomas nuo plaučių vėžio.

REKLAMA
0

Apie jo netektį pirmadienį pranešė pati bendrovė, skelbė dailysabah.com.

Netektis

Oficialiose socialinių tinklų paskyrose paskelbtame pranešime „Zorlu Holding“ patvirtino, kad jos vadovas mirė gydymo įstaigoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendrovė pagerbė dešimtmečius trukusį A. N. Zorlu vadovavimą ir pabrėžė jo nuopelnus plečiant šeimos verslą. Tai, kas 1953 metais prasidėjo kaip nedidelė šeimos tekstilės įmonė, ilgainiui išaugo į vieną didžiausių Turkijos pramonės grupių, kurios veikla išsiplėtė ir už šalies ribų.

REKLAMA
REKLAMA

Įvairiose pramonės šakose vykdytos verslininko investicijos reikšmingai prisidėjo prie Turkijos pramonės plėtros, eksporto ir darbo vietų kūrimo. Jis taip pat aktyviai rėmė švietimą, kultūrą ir meną, prisidėjo prie visuomenės pažangą skatinančių iniciatyvų.

REKLAMA

Bendrovė priminė ir vieną svarbiausių A. N. Zorlu gyvenimo principų: „Pirmiausia mano šalis, tada mano įmonė, o po to – mano šeima.“

Šie žodžiai atspindėjo jo tikėjimą Turkijos potencialu, sunkaus darbo ir gamybos svarba. Pasak bendrovės, ši filosofija tapo vienu reikšmingiausių jo palikimų.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų