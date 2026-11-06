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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Vitas staiga mirė savo gimtadienio šventėje: draugė prabilo apie paskutines akimirkas

2026-11-06 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 14:20
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97 metų Vito bičiuliai neabejoja – jis išėjo būtent taip, kaip pats būtų norėjęs. Kalifornijoje gyvenęs senjoras su pasauliu atsisveikino išskirtiniu stiliumi. Jis mirė savo gimtadienio šventėje, vos pašokęs ir padainavęs pagal legendinį 8-ojo dešimtmečio disko hitą „Stayin' Alive“, kurio pavadinimas išvertus iš anglų kalbos reiškia „likti gyvam“.

Vitas netikėtai mirė savo gimtadienio šventėje (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (7)

97 metų Vito bičiuliai neabejoja – jis išėjo būtent taip, kaip pats būtų norėjęs. Kalifornijoje gyvenęs senjoras su pasauliu atsisveikino išskirtiniu stiliumi. Jis mirė savo gimtadienio šventėje, vos pašokęs ir padainavęs pagal legendinį 8-ojo dešimtmečio disko hitą „Stayin' Alive“, kurio pavadinimas išvertus iš anglų kalbos reiškia „likti gyvam“.

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Jaudinančia 97-mečio istorija socialiniame tinkle „TikTok“ pasidalijo jo draugė, 24 metų Eden Malinoff. Jauna moteris buvo viena iš Vito gimtadienio šventės Helovino tema organizatorių, kaip jis pats ir pageidavo.

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Jos paviešintame vaizdo įraše matyti Vito, vilkintis juodus marškinius ir akinius storais rėmeliais, šokantis ir plojantis pagal muzikos ritmą, rašo fakt.pl.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidotuvės

97-erių vyras mirė savo gimtadienio šventėje

„Praėjusią savaitę Vitui sukako 97 metai ir, kaip jam būdinga, jis norėjo tai atšvęsti surengdamas Helovino tematikos gimtadienio vakarėlį.

Žinoma, iškepiau jam tortą. Kai paklausiau, kokia jo ilgaamžiškumo paslaptis, jis atsakė, kad niekada negalima gerti pigaus alkoholio“, – įraše pasakoja Eden.

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Ji pridūrė, kad būtent todėl iškepė jam šokoladinį tortą su raudonuoju vynu.

„Vitas tikrai mėgavosi gyvenimu iki pat pabaigos, tiesiogine prasme iki paskutinių akimirkų“, – sako ji ir priduria, kad kartais, nepaisant didžiulio amžiaus skirtumo, pati negalėdavo su juo suspėti.

Tačiau gimtadienio vakaras susiklostė ne taip, kaip visi tikėjosi. Vitas mirė šventės metu, netrukus po to, kai svečiai jam sudainavo „Su gimimo diena“.

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@kari.nelson.random @baked ♬ original sound - kari.nelson.random

Prieš mirtį dainavo „Stayin' Alive“

„Jeigu būtų galėjęs pasirinkti, kaip išeiti, būtent taip ir būtų padaręs. Jį supo žmonės, kuriuos mylėjo, kurie šventė jo ilgą ir turiningą gyvenimą“, – vaizdo įraše pasakoja 24 metų moteris.

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Jos pasidalytas vaizdo įrašas, pažymėtas žodžiais „Ilsėkis ramybėje, tikra legenda“, „TikTok“ platformoje jau peržiūrėtas daugiau nei 10 mln. kartų.

„Prieš mirtį jis dar linksminosi šokių aikštelėje. Tai buvo neįtikėtinas gimtadienis. Jis turėjo tam tikrų sveikatos problemų, apie kurias detalių nežinojome, ir ramiai išėjo klausydamasis savo mėgstamos muzikos. Ilsėkis ramybėje, legendinis žmogau“, – komentare parašė Vito draugas.

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