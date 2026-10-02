94-tus metus skaičiuojanti Albina išdavė ilgaamžiškumo paslaptį: įsidėmėkite

Puikus to pavyzdys – Alytaus rajone Miklusėnų kaime gyvenanti Albina Žvaliauskienė, šeimos rate neseniai paminėjusi gražią ir garbingą sukaktį – 93-ąjį gimtadienį. Pažvelgus į šią žvalią ir gyvenimu besidžiaugiančią moterį, sunku patikėti jos nugyventų metų skaičiumi. Senjorės energijos, smalsumo ir noro būti aktyviai galėtų pavydėti ne vienas gerokai jaunesnis žmogus.
Jos gyvenimo būdas tarsi patvirtina pačios Albinos žodžius: kol žmogus gali judėti, domėtis, bendrauti ir svajoti, tol kiekviena diena gali būti prasminga.
Šiandien Albina Žvaliauskienė džiaugiasi didele šeima – dviem sūnumis, dukra, šešiais anūkais ir keturiais proanūkiais. Senjorė neabejoja, kad gyvenimo džiaugsmas slypi ir visai paprastuose dalykuose.
Jai svarbu ne sėdėti ir laukti, kol diena praeis, o ją nugyventi – pajudėti, ką nors nuveikti, pabendrauti, išbandyti naują veiklą ar tiesiog pasidžiaugti gražiu oru. „Džiugina tai, kad sulauki naujos dienos ir ji laimingai praeina“, – sako garbaus amžiaus moteris.
Ilgaamžiškumo palydovai – judėjimas, smalsumas ir gyvenimo džiaugsmas
Nors gyvenimas nepagailėjo sveikatos išbandymų, Albina Žvaliauskienė neleidžia sunkumams jos sustabdyti – stengiasi išlikti fiziškai aktyvi, imasi kasdienių darbų ir džiaugiasi gyvenimu.
Miklusėniškė yra viena iš Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamų mankštų dalyvių. Į sporto užsiėmimus ji eina su dideliu noru ir savo pavyzdžiu rodo, kad aktyvumas nėra skirtas tik jauniems.
Senjorė kantriai atlieka pratimus, sportuoja kartu su kitais ir nė neketina sustoti. Kaip pasakoja Albina, judėjimas jai yra ne tik fizinis aktyvumas, bet ir galimybė palaikyti gerą savijautą, susitikti su žmonėmis, pabendrauti ir išlikti smalsiai gyvenimui. „Kad ir skauda, kaip sakoma, pastumk, paspirk ir eik toliau. Kol gali judėti, jeigu sveikata leidžia, reikia judėti“, – įsitikinusi senjorė.
Ne mažiau svarbu Albinai išlikti smalsiai ir domėtis tuo, kas vyksta aplink. Kasdien ji skiria laiko maldai, internete seka naujienas, žiūri informacines laidas. Jos dienotvarkėje netrūksta ir darbų namuose – gamina maistą, užsiima rankdarbiais, randa veiklos, kuri neleidžia nuobodžiauti.
Naujiems iššūkiams amžius ne kliūtis
Albina Žvaliauskienė tiki, kad gyvenime verta išbandyti tai, apie ką svajoji. Kad drąsi senjorė nebijo iššūkių, jau įrodė ne kartą. Prieš trejus metus, būdama 90-ies, ji ryžosi tam, apie ką nedrįstų pagalvoti ir daugelis jaunesnių žmonių – šoko parašiutu iš lėktuvo. Tuomet senjorės šuolis tapo išskirtiniu įvykiu ir savotišku rekordu.
Tačiau parašiutinis šuolis – tik vienas iš daugybės Albinos išbandytų nuotykių. Sūnus Renatas Žvaliauskas pasakoja, kad mama visą gyvenimą mėgo patirti kažką nepaprasto, todėl net ir sulaukusi garbaus amžiaus neprarado smalsumo bei noro išbandyti tai, ko dar nėra dariusi.
Būdama garbaus amžiaus Albina yra išbandžiusi ir kartingus, skridusi oro balionu, dalyvavusi įvairiose simuliacijose, tarp jų – avarinės situacijos automobilyje imitacijoje.
„Ji visada mėgo kažką naujo, nepaprasto išbandyti“, – apie mamą pasakoja Renatas. Ir panašu, kad iššūkių sąrašas dar nėra baigtas. Albina svajoja išbandyti nardymą, kad galėtų iš arti pamatyti po vandeniu plaukiojančias žuvis, taip pat norėtų pakilti į dangų sklandytuvu.
Judėjimas senjorams – sveikatos ir gyvybingumo šaltinis
Spalio mėnesį Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pradeda naują mankštų sezoną. Įvairiose rajono seniūnijose organizuojami reguliarūs fizinio aktyvumo užsiėmimai kviečia gyventojus daugiau judėti, stiprinti sveikatą ir gerą savijautą.
Mankštų organizatoriai pastebi, jog visame Alytaus rajone senjorai aktyviai įsitraukia į fizinio aktyvumo veiklas. Daugiau nei pusė mankštas lankančių žmonių yra senjorai. Pasak Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatos priežiūros specialistės Dovilės Rimašauskienės, senjorai mėgsta ne tik mankštintis, bet ir įveikti iššūkius.
„Senjorai tikrai noriai juda, domisi, nebijo išbandyti ir sudėtingesnių pratimų. Ir jiems tai pavyksta. Judėjimas – tai sveikata ir veikla, padedanti ilgiau išlikti gyvybingiems, energingiems ir savarankiškiems“, – teigia mankštas vedanti D. Rimašauskienė.
Tarp aktyviausiųjų – ir Albina Žvaliauskienė. Ji yra vyriausia mankštų dalyvė, į užsiėmimus ateinanti nuo pat pirmųjų mankštų, kurias visuomenės sveikatos biuras organizuoja jau daugiau nei dešimtmetį. Per šį laiką Albina tapo neatsiejama mankštų dalimi ir savo pavyzdžiu įkvepia kitus.
„Albina visus pratimus atlieka susikaupusi, atidžiai. Ji stengiasi, įsiklauso ir padaro. Manau, kad ne vienas tokio amžiaus žmogus galėtų pavydėti jos sveikatos, energijos ir noro judėti“, – sako D. Rimašauskienė.
Naujas sporto sezonas Alytaus rajono bendruomenėse prasidės spalio 12 dieną. Užsiėmimai vyks Dauguose, Pivašiūnuose, Punioje, Krokialaukyje, Simne, Miroslave, Santaikoje, Miklusėnuose ir Kančėnuose. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia senjorus ir kitus įvairaus amžiaus gyventojus atvykti į užsiėmimus, judėti ir į kasdienybę įsileisti daugiau aktyvumo.
Daugiau informacijos apie sporto užsiėmimus skaitykite Naujas sporto sezonas Alytaus rajono bendruomenėse – judėkime kartu!
Šaltinis: Alytaus rajono savivaldybė
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