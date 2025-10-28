Mirė vos 25-erių nuomonės formuotojas: šeima sukrėsta

Majamyje gyvenęs turinio kūrėjas, išgarsėjęs savo įkvepiančiais gyvenimo būdo vaizdo įrašais ir patarimais apie finansus, mirė visiškai netikėtai spalio 23 d. Jo mergina Reem patvirtino žinią jautriame įraše, paskelbtame savaitgalį, rašo dailystar.co.uk.
„Pastarosios dienos buvo sunkiausios mano gyvenime – dar niekada nebuvau patyrusi nieko panašaus,“ – rašė ji. – „Ypač netekusi žmogaus, kuris man buvo toks svarbus... Jis nuoširdžiai mylėjo kiekvieną sutiktą žmogų, visada spinduliavo gerumą ir pozityvumą.“
Reem teigė, kad Beno mirties priežastis kol kas nežinoma – prieš tai nebuvo jokių ženklų, jog jam galėjo kas nors nutikti.
„Niekas iš tiesų nežino, kaip jis mirė. Tai nutiko visiškai netikėtai. Nebuvo jokių įspėjamųjų ženklų – tą vakarą turėjome eiti vakarieniauti, jis atrodė visiškai normalus,“ – sakė ji.
„Dar kalbėjomės „FaceTime“ vos prieš kelias valandas iki jo mirties – jis buvo linksmas, besišypsantis, juokavo kaip visada“, – tęsė moteris.
Tragedija iš karto po gimtadienio
Tragedija įvyko praėjus vos mėnesiui po Beno 25-ojo gimtadienio, kurį jis šventė rugsėjo 22-ąją. Paskutiniame jo „Instagram“ įraše – laimingi kadrai su Reem ir draugais bei užrašas: „Viskas, ko noriu gimtadieniui – daugiau visko.“
Savo atsisveikinimo žinutėje Reem apibūdino Beną kaip „geriausią, rūpestingiausią ir dosniausią žmogų“, kokį kada nors buvo sutikusi.
„Gal tai savanaudiška, bet jaučiu, kad atidaviau jam viską, kaip ir jis man – ir viskas buvo atimta,“ – rašė ji. – „Jaučiuosi laiminga, kad jis mane mylėjo, bet kartu pavydžiu tiems, kurie jo nepažino taip arti – jiems, matyt, lengviau judėti toliau.“
Prie vaizdo įrašo, skirto jo atminimui, ji pridėjo žodžius: „Ilsėkis ramybėje, Benai Baderi – tu buvai geriausias žmogus, kokį esu sutikusi.“
Mergina toliau rašė:
„Tvirtai apkabinkite savo mylimus žmones ir nepamirškite jiems pasakyti, kad juos mylite. Gyvenimas kartais būna negailestingas. Vis dar negaliu patikėti. Jis buvo nepaprastas žmogus.“
Benas buvo sukaupęs daugiau nei 200 000 sekėjų „TikTok“, „Instagram“ ir „YouTube“ platformose, kur dalijosi motyvuojančiais patarimais, įkvepiančiomis istorijomis bei pozityviu požiūriu į gyvenimą.
Kaip pranešama, tą pačią dieną, kai mirė, jis dar buvo nufilmavęs naują vaizdo įrašą apie finansų valdymą – įrodymą jo atsidavimo kitiems.
Po šios netekties socialinius tinklus užplūdo gerbėjų ir kitų influencerių užuojautos žinutės, kuriose Benas prisimenamas kaip šiltas, sąmojingas ir visada siekęs įkvėpti aplinkinius žmogus.
