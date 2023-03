Mirė populiari astrologė: moters gyvybė užgeso ligoninėje

Astrologė buvo paguldyta į Šv. Mergelės Marijos ligoninę Paddingtone, Londone, sirgdama gripu, skelbė dailystar.co.uk.

Ji mirė ketvirtadienį, kovo 9 d., 3.45 val. ryto. Šią žinią patvirtino jos agentas Deivas Shaplandas.

Užuojautą Margaret Lake išreiškė Jungtinės Karalystės įžymybės, pavyzdžiui, televizijos mėgstamas Piersas Morganas rašė: „Mistinė Meg buvo garsiausia Didžiosios Britanijos astrologė ir žavingai paslaptinga moteris, kuri aistringai mylėjo savo darbą, tačiau viešumoje ją retai kas matydavo ar girdėdavo.“

Piersas, kuris kartu su ja dirbo laikraštyje „News of the World“, sakė: „Ji buvo nepaprastai profesionali visuose savo darbuose. Labai populiaraus amato meistrė.“

REKLAMA

Gerbėjai taip pat socialiniame tinkle „Twitter“ dalijosi širdgėla dėl jos mirties ir rašė: „Su liūdesiu išgirdę apie mistinės Meg mirtį. Visada prisimenu, kaip ji šeštadienio vakarą per nacionalinę loteriją prognozuodavo loterijos burtus, mintimis esu su jos šeima ir draugais.“

Mystic Meg buvo nacionalinės loterijos veidas. Nuo 1994 iki 2000 m. kiekvieną savaitę su tauta dalijosi savo laimėjimų prognozėmis.

Dirbdama laidoje „News of the World“ favoritė per metus gaudavo 200 000 svarų sterlingų atlyginimą.