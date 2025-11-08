Mirė populiari aktorė: „Ji buvo Jono gyvenimo meilė“

P. Collins keletą metų sirgo Parkinsono liga, tačiau iki pat paskutinių dienų išliko stipri ir šviesi.
Netektis
Savo karjerą ji pradėjo dar septintajame dešimtmetyje – vaidino pirmojoje situacijų komedijos „The Liver Birds“ serijoje, tačiau didžiojo pripažinimo sulaukė tik 1971 m., kai gavo nuolatinį vaidmenį garsiajame seriale „Upstairs, Downstairs“.
Čia ji įkūnijo tarnaitę Sarą, o šis vaidmuo tapo jos kelialapiu į žvaigždes. Antrojo sezono metu ji pasirodė kartu su savo vyru, aktoriumi Johnu Aldertonu, su kuriuo vėliau vaidino ir serialo tęsinyje „Thomas and Sarah“ (1979).
Tikrasis pasaulinis pripažinimas atėjo su „Shirley Valentine“. 1988 m. Collins Londone atliko pagrindinį vaidmenį to paties pavadinimo vieno aktoriaus pjesėje, o 1989 m. šį vaidmenį perkėlė į Brodvėjų ir galiausiai – į kino ekranus.
Filmą režisavo Lewisas Gilbertas, scenarijų parašė Willy Russellis. „Shirley Valentine“ pasakoja apie vidutinio amžiaus moterį, kuri netikėtai atranda save iš naujo, atgaivina vaikystės svajones ir meilę gyvenimui.
Savo gyvenime aktorė išgyveno ir sunkių akimirkų. Jaunystėje ji turėjo vyresnę dukterį Louise, tačiau 1964 m. priėmė „širdį draskantį sprendimą“ – atiduoti ją įvaikinti. Po daugelio metų, kai Louise buvo 21-eri, motina ir dukra susitiko iš naujo.
Šią istoriją P.Collins aprašė 1992 m. išleistoje autobiografinėje knygoje „Letter to Louise“.
Pauline Collins augo netoli Liverpulio, o prieš pradėdama aktorės karjerą dirbo mokytoja. Vėliau pasirodė seriale „Emergency Ward 10“, kur suvaidino slaugę.
Už nuopelnus menui 2001 m. P. Collins buvo apdovanota OBE ordinu, kurį jai suteikė velionė karalienė Elžbieta II.
Jos vyras Jonas Aldertonas, su kuriuo ji buvo susituokusi 56 metus, sakė: „Pauline Collins buvo nepaprasta žvaigždė. Man pasisekė dirbti su ja. <..> Mačiau ne tik jos nuostabų gebėjimą įkūnyti pačius įvairiausius personažus, bet ir jos magiją – gebėjimą atskleisti geriausias savybes kiekviename, su kuo ji dirbo. Ji norėjo, kad kiekvienas būtų ypatingas, ir tai pasiekdavo niekada nesakydama „Pažiūrėkite į mane“. Nenuostabu, kad septintajame dešimtmetyje ji buvo išrinkta tautos numylėtine. Ji visada bus prisimenama dėl „Shirley Valentine“, ne tik dėl „Oskaro“ nominacijos ar paties filmo, bet ir dėl to, kad Brodvėjuje, atlikdama visus vaidmenis viena, pelnė visus septynis įmanomus apdovanojimus.Tačiau jos didžiausias pasirodymas buvo būti mano žmona ir mūsų gražių vaikų mama.“
Po mirties Pauline Collins paliko keturis vaikus – Nicholasą, Kate, Richardą ir Louise.
Šeima išplatino jautrų pareiškimą: „Jos įspūdinga karjera apėmė politikų, motinų ir karalienių vaidmenis. Ji visada bus prisimenama kaip ikoniškoji, stiprios valios, gyvybinga ir išmintinga. <..>Tačiau, svarbiausia, ji buvo mūsų mylima mama, nuostabi močiutė ir promočiutė. Šilta, juokinga, dosni, išmintinga – ji visada buvo šalia mūsų. Ir ji buvo Jono gyvenimo meilė – partnerė, kūrybos bendražygė ir žmona 56 metus. Ypatingai norime padėkoti jos slaugytojoms – angelams, kurie rūpinosi ja su orumu, užuojauta ir, svarbiausia, meile. Ji negalėjo turėti ramesnio išėjimo. Tikimės, kad ją prisiminsite jos šlovės viršūnėje – tokią džiaugsmingą, kupiną energijos – ir suteiksite mums erdvės bei privatumo išgyventi gyvenimą be jos.“
