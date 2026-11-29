M. Love'as, šiais metais atšaukęs daugelį „The Beach Boys“ koncertų, mirė šeštadienį. Apie tai jo atstovas spaudai pranešė kelioms žiniasklaidos priemonėms, įskaitant „The New York Times“ ir „The Hollywood Reporter“. Mirties priežastis nenurodyta.
Skaudi netektis
Elegantiškas šviesiaplaukis M. Love'as septintojo dešimtmečio pradžioje kartu su savo pusbroliais, taip pat Kalifornijos priemiesčių gyventojais, broliais Brianu, Carlu ir Dennisu Wilsonais padėjo įkurti grupę „The Beach Boys“.
Prie jų prisijungus šeimos draugui Alui Jardine'ui, per kelerius metus Wilsonų garaže repetavę muzikantai tapo pasaulinio garso grupe, išgarsėjusia harmoningomis dainomis apie banglenčių sportą, automobilius ir merginas.
1963–1966 m. daugiau kaip dešimt grupės dainų pateko į populiariausių kūrinių dvidešimtuką, o „I Get Around“, „Help Me, Rhonda“ ir „Good Vibrations“ pasiekė muzikos topų viršūnes. Visame pasaulyje parduota daugiau kaip 100 mln. grupės įrašų kopijų.
2025 m. M. Love'as buvo įtrauktas į Dainų autorių šlovės muziejų (angl. Songwriters Hall of Fame), į kurį Brianas Wilsonas buvo priimtas 2000 m.
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