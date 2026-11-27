Skelbiama, kad 79-erių dainininkė mirė lapkričio 27 dieną.
Mirė mylima dainininkė
„NETEKTIS. ŠIANDIEN mirė estrados dainininkė Onutė Karkauskaitė (Aneta Moll, 1947–2026).
Klausytojų atmintyje išliko jos duetas su Tautvydu Bigota, dainos, skambėjusios su ansambliu „Estradinės melodijos“, jos grožis ir sceninė elegancija.
„Net ir nebūdama scenoje ji liko Artistė“, – prisiminimais dalijasi LMS prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
Nuoširdžiai užjaučiame sūnus Tomą ir Erną, artimuosius, kolegas ir visus, pažinojusius Onutę scenoje bei gyvenime“, – skelbiama socialiniame tinkle.
Lietuvos estrados klausytojams Onutės Karkauskaitės vardas pirmiausia siejosi su Tautvydu Bigota ir jų atliekamomis dainomis. Kartu pradėję dainuoti studijų metais Šiauliuose, 1973-iaisiais jie tapo konkurso „Vilniaus bokštai“ diplomantais. „Prisiminimų valsas“, „Žalioj stotelėje“ – dainos, kurių įrašai ir šiandien sugrąžina jų duetą, jaunus balsus, ano meto lietuviškos estrados skambesį, skelbė muzikusajunga.lt.