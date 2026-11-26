Gruodžio 2-ąją artimieji, bičiuliai ir gerbėjai ją lydėjo į paskutinę kelionę Kaune, o urną su velionės palaikais sūnūs Linas Proškevičius ir Pranas Teišerskis atnešė į Petrašiūnų kapines, kur ji atgulė amžino poilsio Rašytojų kalnelyje.
Šiandien, praėjus eilinėms Vėlinėms, garsiosios poetės kapas pasitinka lankytojus ramybe, išskirtine estetika ir nesenstančia poezijos dvasia.
Paminklo simbolika ir jautrios eilės
Žvelgiant į kapavietę, pirmiausia dėmesį patraukia subtilus, šviesaus granito paminklas, kurio viršutinė dalis primena elegantišką arką ar išskleistus sparnus. Jame gausu gilių simbolių:
Paminklo viršuje ir ant centrinės plokštės skrenda išraiškingi balti balandžiai bei iškalti gėlių žiedai, simbolizuojantys laisvę, sielos lengvumą ir kūrybą.
Centre įrašytas poetės vardas ir pavardė: „Dalia Teišerskytė“ bei metai „1944–2023“.
Ant paminklo ir kapą dengiančios plokštės iškaltos pačios Dalios jautrios eilės, kuriose atsiskverbia jos gyvenimo filosofija, ilgesys ir meilė Tėvynei. Ant pagrindinės gulsčios plokštelės rašomi eilių fragmentai.
Šviesos jūra
Nors Vėlinės jau praėjo, kapavietė atrodo nepriekaištingai prižiūrėta, tvarkinga ir gyva.
Kapą puošia gausūs gyvų gėlių vazonai. Abiejuose kapavietės šonuose stovi vazonai su baltomis chrizantemomis, o ant granito plokščių rudeninį koloritą papildo ir sodrios bordo spalvos chrizantemos.
Kapavietė nusėta gausybe žvakių. Jos išdėliotos simetriškai šonuose bei ant centrinės plokštės.
Ant kapo plokštės guli ir Lietuvos Respublikos Seimo gėlių puokštė, perrišta tautine trispalve juosta su užrašu „Lietuvos Respublikos Seimas“, primenanti apie velionės nuopelnus valstybei.
Petrašiūnų kapinių Rašytojų kalnelyje esantis D. Teišerskytės kapas dvelkia šiluma ir pagarba. Tai vieta, į kurią iki šiol gera sugrįžti, paskaityti jos iškaltas eiles ir tyliai uždegti žvakutę už šviesų poetės atminimą.
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