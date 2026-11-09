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Muzikos pasaulyje – netektis: „Su didžiuliu liūdesiu pranešame...“

2026-11-09 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-09 11:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Muzikos pasaulį sukrėtė skaudi žinia – mirė legendinės amerikiečių roko grupės „Television“ gitaristas Richardas Lloydas. 75-erių muzikantas kurį laiką kovojo su sunkia onkologine liga. Po jo mirties socialiniuose tinkluose pasipylė jautrūs kolegų ir gerbėjų atsisveikinimai.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Muzikos pasaulį sukrėtė skaudi žinia – mirė legendinės amerikiečių roko grupės „Television“ gitaristas Richardas Lloydas. 75-erių muzikantas kurį laiką kovojo su sunkia onkologine liga. Po jo mirties socialiniuose tinkluose pasipylė jautrūs kolegų ir gerbėjų atsisveikinimai.

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Apie muzikanto mirtį pranešta oficialioje grupės „Television“ paskyroje socialiniame tinkle „X“, rašė Express.

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„Su didžiuliu liūdesiu pranešame, kad šiandien, eidamas 76-uosius metus, mirė Richardas Lloydas. Reiškiame nuoširdžiausią užuojautą Sheilai, visai jo šeimai ir draugams“, – rašoma pranešime.

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Šių metų kovą R. Lloydui buvo diagnozuota cholangiokarcinoma – reta tulžies latakų vėžio forma. Deja, kovą su sunkia liga muzikantas pralaimėjo.

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Pasipylė jautrūs atsisveikinimai

Po žinios apie R. Lloydo mirtį socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė jautrių atsisveikinimo žinučių.

Vienas pirmųjų muzikantą pagerbė buvęs grupės „The Smiths“ gitaristas Johnny Marras, kuris socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo jautriais žodžiais.

„Ilsėkis ramybėje, Richardai Lloydai. Ieškotojas, atradėjas ir tikras įkvėpimo šaltinis – tiek su gitara, tiek be jos. Buvo garbė tave pažinoti ir palaima būti tavo gerbėju. Ačiū tau, Richardai. Keliauk toliau, mano drauge“, – rašė jis.

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Prie užuojautų prisidėjo ir dainininkas Lloydas Cole'as.

„Ką tik išgirdau. Ilsėkis ramybėje, Richardai Lloydai. Grupę „Television“ gyvai mačiau tik kartą. Visus tuos nuostabius gitaros rifus, kurie suteikia dainoms energijos, grojo būtent Richardas“, – prisiminė atlikėjas.

Liūdesio neslėpė ir grupės gerbėjai, socialiniuose tinkluose dalijęsi prisiminimais apie muzikanto kūrybą.

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„Kai „Ramones“ apšildydavo „Television“ koncertus, Richardas Lloydas jau buvo tikras pankroko architektas“, – rašė vienas gerbėjas.

„Kokia netektis. „Television“ buvo viena geriausių ir didžiausią įtaką padariusių visų laikų grupių. Ilsėkis ramybėje, tikra legenda“, – teigė kitas.

„O, žmogau. „Marquee Moon“ yra vienas geriausių visų laikų albumų“, – pridūrė trečiasis.

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Paliko ryškų pėdsaką muzikos istorijoje

Richardas Lloydas labiausiai išgarsėjo kaip amerikiečių roko grupės „Television“ gitaristas. Jis prisidėjo prie grupės studijinių albumų kūrimo ir tapo viena svarbiausių ankstyvosios pankroko scenos figūrų.

Grupę sudarė gitaristas ir vokalistas Tomas Verlaine'as, gitaristas Richardas Lloydas, bosistas Fredas Smithas ir būgnininkas Billy Ficca.

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Vienas žinomiausių grupės kūrinių – beveik dešimties minučių trukmės daina „Marquee Moon“, pasirodžiusi 1977 metais išleistame to paties pavadinimo albume. Šis kūrinys Didžiosios Britanijos singlų tope pasiekė 30-ąją vietą.

Grupės muzika padarė didelę įtaką pankroko ir alternatyviojo roko raidai, o jos kūryba iki šiol vertinama muzikos gerbėjų visame pasaulyje.

R. Lloydas paliko žmoną Sheilą O'Keefe, su kuria susituokė 2010 metais, ir sūnų Dylaną.

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