Atskleidė daugiau tragiškos avarijos Panevėžyje detalių: iš policijos – žinia

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį apie 14.33 val. Nemuno ir J. Zikaro g. sankryžoje automobilis „Skoda Octavia“, vairuojamas jaunuolio (gim. 2008 m.), bandydamas išvengti susidūrimo su kitu automobiliu, užvažiavo ant šaligatvio.
Mirė moteris
Čia buvo partrenkta ir mirtinai sužalota prie pėsčiųjų perėjos stovėjusi moteris (gim. 1950 m.).
Dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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