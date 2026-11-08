Baseine nuskendo 6-erių mergaitė: mamai plyšta širdis

Paaiškėjo, kad mergaitė iš namų išėjo nepastebėta, o kaimynai apie nelaimę suprato tik tada, kai jau buvo per vėlu.
Skaudi netektis
Kaip praneša JAV naujienų portalas WRAL News, mergaitės mama pasakojo, kad Melinda turėjo autizmo spektro sutrikimą ir negalėjo kalbėti. Anot moters, dukra išėjo iš namų tuo metu, kai ji buvo nusisukusi ir jos nematė.
Tyrėjų teigimu, mergaitė pateko į kaimynų kiemą ir įkrito į jų baseiną. Deja, kaimynai nepastebėjo, kad jų kieme yra mažametė.
Tragedija įvyko antradienio popietę Vendelio miestelyje, Garden Club Way gatvėje. Gavę pranešimą apie skendimą, į įvykio vietą atskubėjo pareigūnai ir medikai. Mergaitė buvo gaivinama, tačiau jos gyvybės išgelbėti nepavyko – netrukus konstatuota mirtis.
Skaudžios nelaimės aplinkybes šiuo metu aiškinasi Vendelio policijos departamentas.
Skendimas – viena pagrindinių vaikų ir autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų mirties priežasčių
Skendimas yra viena pagrindinių vaikų ir autizmo spektro sutrikimą turinčių asmenų mirties priežasčių. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) duomenimis, tarp 5-14 metų vaikų skendimas yra antra dažniausia mirties dėl nelaimingo atsitikimo priežastis.
Nacionalinės autizmo asociacijos (NAA) duomenimis, autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai nuskęsti rizikuoja maždaug 160 kartų dažniau nei jų bendraamžiai, neturintys šio sutrikimo.
NAA atliktas šešerius metus trukęs tyrimas atskleidė, kad 71 proc. autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų mirčių, susijusių su nuklydimu ar pasišalinimu iš saugios aplinkos, buvo nulemta skendimo.
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