„NETEKTIS. ŠIANDIEN mirė estrados dainininkė Onutė Karkauskaitė (Aneta Moll, 1947–2026).
Klausytojų atmintyje išliko jos duetas su Tautvydu Bigota, dainos, skambėjusios su ansambliu „Estradinės melodijos“, jos grožis ir sceninė elegancija.
„Net ir nebūdama scenoje ji liko Artistė“, – prisiminimais dalijasi LMS prezidentė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė.
Nuoširdžiai užjaučiame sūnus Tomą ir Erną, artimuosius, kolegas ir visus, pažinojusius Onutę scenoje bei gyvenime.“
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