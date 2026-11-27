Skaudi žinia paliko liūdesį šios kūrėjos bičiulių, kolegų ir mokinių širdyse.
Įkvepianti kūrėja ir asmenybė
Rajono dailės mokytojų metodinio būrelio vadovė Daiva Nurdinova, pati būdama dailės pedagogė, lankė Kėdainių dailės mokykloje veikiančią Suaugusiųjų studiją, kurioje mokytoja dirbo dabar jau šviesaus atminimo Irina Dima.
„Su Irina buvome jau seniai susitikusios. Prieš kelias dienas kaip tik pagalvojau, o kaipgi Irina gyvena. Ir štai vakar mane pasiekė ši žinia, – pasidalino D. Nurdinova. – Su Irina teko nemažai bendrauti.
Mano jaunesnioji dukra mokėsi Dailės mokykloje. Kažkada su Irina netgi tapėme bendrą darbą. Taip pat, nors esu dailės mokytoja, bet laisvalaikiu lankiau Kėdainių dailės mokyklos Suaugusiųjų studiją – tapybos pamokas, kurias ir vesdavo Irina.
Ji buvo nuoširdi, linksma, visada su šypsena. Apie Iriną liko tik šviesiausi atsiminimai.“
Mokiniai mylėjo
Irina su meile ugdė ir jaunąją krašto dailininkų kartą. Kėdainių dailės mokykloje pedagoge ji dirbo nuo 1990-ųjų ir tik pastaruosius trejus metus jau buvo išėjusi į užtarnautą poilsį.
„Šalia Irinos mokiniai jausdavosi labai gerai. Dabar, sužinoję apie netektį, jie socialiniuose tinkluose dalinasi gražiais prisiminimais, – „Rinkos aikštei“ sakė Kėdainių dailės mokyklos direktorė Jovita Buinevičienė ir šiltai pridūrė. – Kam patiko tapyba, tam patiko ir mokytoja Irina. Ji mylėjo savo darbą ir mylėjo vaikus. Stengėsi juos išmokyti to, ką žinojo.
Kėdainių dailės mokykloje Irina dirbo ir su vaikais, ir su suaugusiaisiais – su visais gebėjo rasti bendrą kalbą ir sukurti nuoširdų ryšį. Mokėjo pajuokauti, bet taip pat įžvalgiai pajusdavo, kada reikia pasakyti griežtesnį žodį. Ji turėjo ir tapytojos, ir pedagogės talentą.“
Prisimenant Iriną Dima, kviečiame dar kartą perskaityti anksčiau publikuotą „Rinkos aikštės“ interviu su menininke. Jį rasite čia.
Teksto autorė: Akvilė Kupčinskaitė
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