Apie muzikanto mirtį socialiniuose tinkluose pranešė jo buvęs grupės kolega Jimas „Moose“ Brownas, rašo „Express“.
Liūdną žinią žurnalui „Rolling Stone“ patvirtino ir Ch. Campbello žmona Courtney. Ji atskleidė, kad muzikantas mirė dėl natūralių priežasčių.
Kolegos atsisveikino jautriais žodžiais
Apie ilgamečio bičiulio netektį sužinojęs J. Brownas socialiniuose tinkluose pasidalijo jautriu atsisveikinimo įrašu.
„Man be galo liūdna sužinojus apie mano draugo Chriso Campbello, ilgamečio Bobo Segerio grupės „Silver Bullet Band“ nario, mirtį.
Kai 2006 metais prisijungiau prie grupės, Chrisas su Bobu jau grojo daugiau nei 35 metus! Man buvo didžiulė garbė visus tuos metus dalytis su juo scena. Kartu patyrėme tiek daug juoko ir neįtikėtinų muzikinių akimirkų“, – rašė jis.
Muzikantas taip pat pabrėžė, kokią didelę įtaką Ch. Campbellas padarė jo gyvenimui ir muzikinei karjerai.
„Bobas Segeris ir „Silver Bullet Band“ buvo mano jaunystės garso takelis ir įkvėpimas siekti muzikinių svajonių. Campbello muzikinis talentas atsispindėjo visuose tuose albumuose, ir jis buvo vienas geriausių“, – pridūrė J. Brownas.
Jautriais žodžiais su kolega atsisveikino ir grupės vokalistė Shaun Murphy.
„Gedžiu savo ilgamečio draugo ir „Silver Bullet Band“ kolegos Chriso Campbello netekties. Ilsėkis ramybėje. Meldžiuosi už jo nuostabią žmoną Courtney Campbell ir tris gražuoles dukras. Esu amžinai dėkinga už visus brangius prisiminimus, kuriuos sukūrėme kartu“, – rašė ji.
Muzikai paskyrė daugiau nei penkis dešimtmečius
Chrisas Campbellas gimė Detroite, Mičigano valstijoje, o užaugo netoliese esančiame Plimuto mieste.
Su Bobu Segeriu jis pradėjo muzikuoti maždaug 1969 metais, kai laikinai pakeitė bosinės gitaros atlikėją Daną Honakerį. Vis dėlto netrukus Ch. Campbellas tapo vienu artimiausių ir ilgiausiai su B. Segeriu bendradarbiavusių muzikantų.
1974 metais susikūrus grupei „Silver Bullet Band“, jis tapo vienu svarbiausių jos narių.
Jo išskirtinis grojimo bosine gitara stilius skambėjo tokiuose legendiniuose albumuose kaip „Live Bullet“, „Night Moves“, „Stranger in Town“ ir „Against the Wind“.
Per kelis dešimtmečius Ch. Campbellas su B. Segeriu surengė šimtus koncertų ir liko grupės nariu iki pat paskutinio jos pasirodymo 2019 metais.
Tarp žinomiausių grupės kūrinių – „Turn the Page“, „Rock and Roll Never Forgets“, „Still the Same“, „Hollywood Nights“ ir „Against the Wind“.
Muzikantas buvo vedęs Courtney Campbell, su kuria susilaukė trijų dukterų.
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