Mirė garsus ukrainiečių komikas ir aktorius: jam buvo vos 40 metų

Popovas gimė 1985 m. vasario 9 d. Konotope, Sumsko srityje. Persikėlęs į Rusiją jis pasiekė karjerą kaip komikas ir aktorius. Ypač didelį populiarumą tarp rusų jam atnešė vaidmuo TV seriale „Policininkas iš Rubliovkos“.
Sirgo vėžiu
2018 m. Popovui buvo diagnozuotas 3 stadijos vėžys. Po dvejų metų jis buvo operuotas ir pateko į remisiją. Šių metų birželį aktorius pranešė apie ligos atsinaujinimą su komplikacijomis, dėl kurių jis beveik apako. Tada Popovas pradėjo lėšų rinkimą savo gydymui.
Vasarą jis sakė, kad jam reikalinga pagalba judėjimo ir kasdienių poreikių tenkinimui. Pasak žiniasklaidos, aktorius mirė spalio 28-ąją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!