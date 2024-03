Velse gimusi žvaigždė buvo geriausiai žinoma dėl 1968 m. filmo „Tavo, mano ir mūsų“ (Yours, Mine and Ours) vaidmens, taip pat dėl savo kultinių personažų daugelyje serialų, įskaitant „Another World“, „Guiding Light“, „One Life to Live“ ir „The Young and The Restless“.

Timas atskleidė, kad Holivudo žvaigždė mirė savo namuose Floridoje kovo 18 d., po kovos su reta neurologine liga, rašo express.co.uk.

„Sunkia širdimi dalinuosi žinia apie Jennifer Leak mirtį. Ji buvo ne tik mano žvaigždė filme „Tavo, mano ir mūsų“, bet ir mano mylima pirmoji žmona.

Jennifer buvo nepaprasta moteris – stipri, miela ir neįtikėtinai talentinga. Reiškiu gilią užuojautą jos 47 metų vyrui Jamesui D'Aurijai ir daugybei jų draugų“, – rašė jis.

Nutrūkusi santuoka

Jennifer ir Timas pirmą kartą susitiko dar būdami jauni aktoriai, kai 1968 m. kartu su Holivudo ikona Lucille Ball pradėjo dirbti filme „Tavo, mano ir mūsų“.

Pora iš karto susižavėjo vienas kitu ir netrukus susituokė, tačiau 1971 m. jų santykiai nutrūko.

Praėjus dešimtmečiui po to, kai būdama 17-os metų pradėjo dirbti šioje industrijoje, aktorė pasitraukė iš Holivudo ir devintajame dešimtmetyje pradėjo dirbti nekilnojamojo turto įmonėje „Devlin McNiff“ pardavimo agente.

Sirgo reta liga

Kaip rašoma nekrologe laikraštyje „The East Hampton Star“, Jennifer sirgo progresuojančiu supranukleariniu paralyžiumi.

Tai yra smegenų sričių, kurios turi įtakos vaikščiojimui, pusiausvyrai ir akių judesiams, pažeistų ląstelių rezultatas. Pasak Mayo klinikos, tai taip pat gali sukelti rimtų komplikacijų, pavyzdžiui, plaučių uždegimą ir rijimo sutrikimus.

Šiuo metu ši reta smegenų liga neišgydoma, todėl gydymas daugiausia skirtas simptomams gydyti.

Jos vyras Jamesas laikraščiui atskleidė, kad Jennifer padėjo Minesotos Mayo klinikai atlikti mokslinius tyrimus ir po mirties nusprendė paaukoti savo smegenų audinį medicininiams tyrimams.

Jennifer pergyveno jos vyras Jamesas ir brolis Kennethas Leakas.