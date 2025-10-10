Matematikos mokytojos seksualiniai nusikaltimai šiurpina: sunku suvokti

Tyrėjai teigia, kad tai – viena didžiausių tokio pobūdžio bylų valstijos istorijoje.
Kaltinimai – dėl nepilnamečių išnaudojimo ir netinkamo elgesio
Remiantis teismo dokumentais, gautais žiniasklaidai, Fortinberry kaltinama seksualiniu netinkamu elgesiu su nepilnamečiais, nepilnamečiams kenksmingos medžiagos platinimu bei prisidėjimu prie nepilnamečių nusikalstamumo.
Pasak people.com, tyrimas prasidėjo šių metų pavasarį, kai keli mokiniai kreipėsi į policiją, tvirtindami, jog mokytoja su jais elgėsi netinkamai.
Penki galimi nukentėjusieji
Pranešama, kad iš pradžių mokytojai buvo pateikti 24 kaltinimai, tačiau, tęsiantis tyrimui, prokurorai papildė bylą – dabar iš viso skaičiuojama 47 kaltinimai.
Naujienų portalas people.com rašo, jog bent penki nepilnamečiai teigė patyrę Fortinberry netinkamą elgesį. Kai kurie jų buvo vos 13 metų amžiaus.
Bylos dokumentuose teigiama, kad mokytoja rengdavo netinkamo pobūdžio susitikimus, kviesdavo mokinius į savo namus ir galimai siųsdavo jiems nepadorias nuotraukas bei pranešimus.
Grasinimai ir manipuliacija
Naujienų portalo duomenimis, kai kuriais atvejais Fortinberry galimai grasino nusižudyti, jei mokiniai apie jos elgesį kam nors praneš. Tyrėjai taip pat nurodė, kad kai kuriems mokiniams ji dovanojo brangias dovanas ar pinigus.
Fortinberry, kuri dirbo Martinsvilio vidurinėje mokykloje, buvo sulaikyta šių metų kovą. Jos vyras Nicholas Fortinberry dar anksčiau pateikė skyrybų prašymą ir siekia jų ketverių metų vaiko globos.
Pasak prokurorų, tyrimas vis dar vyksta, o galimų aukų skaičius gali didėti.
Teismo procesas laukia
Jei visi kaltinimai bus įrodyti, Brittany Fortinberry gresia ilgi metai nelaisvės.Šiuo metu ji sulaikyta, o teismo posėdis numatytas vėliau šiais metais.
