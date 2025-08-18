Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Princui pateikti 32 kaltinimai: giminė šokiruota

2025-08-18 19:56
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 19:56

Norvegijos princesės sūnui pateikti kaltinimai dėl 32 nusikaltimų, tarp jų – keturių išžaginimų ir kelių smurto bei užpuolimų atvejų, pirmadienį pranešė norvegų prokuroras.

Policija (Nuotr. SCANPIX)

Norvegijos princesės sūnui pateikti kaltinimai dėl 32 nusikaltimų, tarp jų – keturių išžaginimų ir kelių smurto bei užpuolimų atvejų, pirmadienį pranešė norvegų prokuroras.

Marius Borg Hoiby yra gimęs iš ankstesnių Mette-Maritiš santykių, prieš sosto įpėdinės Mette-Maritos santuoką su princu Haakonu, su kuriuo moteris susituokė 2001-aisiais metais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

France24.com rašo, jog tyrimas, dėl vyro padarytų nusikaltimų vyksta nuo tada, kai Marius Borg Hoiby buvo suimtas praėjusių metų rugpjūčio 4 d. įtarus, kad jis užpuolė savo merginą.

Kaltinimai dėl 32 nusikaltimų

Be keturių išžaginimų, kaltinimai apima: smurtą artimoje aplinkoje prieš buvusią merginą, kelis smurto atvejus, viešosios tvarkos trikdymą, vandalizmą ir teismo draudimo artintis prie kitos buvusios merginos pažeidimą. Vyrui taip pat pateikti kaltinimai dėl moterų lytinių organų filmavimo be jų žinios ar sutikimo.

REKLAMA

„Maksimali bausmė už kaltinamajame akte išvardytus nusikaltimus – iki 10 metų laisvės atėmimas“, – sakė prokuroras.

„Tai labai rimti veiksmai, galintys palikti ilgalaikis randus“, – pabrėžė prokuroras.

„Tai, kad Marius Borg Hoiby yra karališkosios šeimos narys, nereiškia, jog jis bus baudžiamas švelniau“, – pridūrė Henriksbo.

Teigiama, kad keturi išžaginimai, dėl kurių Hoiby yra kaltinamas, įvyko 2018, 2023 ir 2024 metais, o paskutinis – jau pradėjus policijos tyrimą.

Hoiby jau pripažino kaltę dėl užpuolimo ir vandalizmo 2024 m. rugpjūčio mėnesį, dėl kurio buvo sulaikytas.

Viešame pareiškime, paskelbtame praėjus 10 dienų po jo arešto, jis sakė, kad jis veikė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų.

