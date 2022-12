Martynas Starkus: „Viena iš dilemų – ar reikia šiems namams oro kondicionieriaus“

REKLAMA

„Viena iš dilemų – ar reikia šiems namams oro kondicionieriaus, – pasakojo jis. – Tas klausimų, sprendimų atidėliojimas vėliau sukelia rūpesčių.“

Kitaip tariant, jei kondicionavimo sistemą name planuojate turėti, M. Starkus pataria tai numatyti dar statybų metu, kad ji būtų suplanuota ir numatyta brėžiniuose:. „Vis tiek visko nenumatysite, kažką pamiršite, bet... kondicionavimo sistemas reiktų numatyti, nes šiais laikais jų būna gerų, o vasarą – karšta“. Sprendimą visuomet galima rasti.

REKLAMA

„Labai gerai, kad yra specialistai, kurių, turbūt, nenustebinsi, jie matė įvairiausių variantų, jie pamąstė, pavaikščiojo, pasitarė, pagalvojo“, – pasakoja M. Starkus.

Montuojant įrangą patyrusiems UAB „ARX Technologies“ meistrams, ji patalpose įrengta estetiškai, nekrenta į akis.

„Visi laidukai gražiai įsiliejo į aplinką, aš manau, kad ilgainiui mes irgi jų nebematysime“, – apibendrino M. Starkus.

REKLAMA

Martyno Starkaus namuose įrengta unikalios technologijos vėsinimo, šildymo ir oro valymo technologijos kondicionavimo sistema.

„Panasonic Heating & Cooling Solutions“ Komunikacijos vadovas Baltijos šalims Rolandas Kuprys paaiškino, kaip naudotis name sumontuotomis sistemomis.

„Gydytojai higienistai rekomenduoja, kad lauko ir vidaus temperatūra nesiskirtų daugiau kaip 5 laipsniais (šiltuoju metų laiku – aut. past.). Jei būtų didesnis temperatūrų skirtumas, yra pavojus susirgti, nes kūno temperatūra nespėja greitai adaptuotis“, – pasakojo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak eksperto, pamažu galima pasiekti ir didesnį temperatūrų skirtumą nerizikuojant susirgti, jei tai daroma etapais, pavyzdžiui, kas keičiant temperatūrą kas du laipsnius ir leidžiant kūnui prisitaikyti.

„Kondicionieriai nėra susirgimų priežastis, visiškai ne. Tiesiog, tai yra neteisingas naudojimas“, – apibendrino R. Kuprys.

Siekiant užtikrinti efektyvų vėsinimą, M. Starkaus namuose buvo sumontuoti trys oro kondicionieriaus vidiniai blokai – po vieną į kiekvieną iš antrojo aukšte esančių kambarių. Pasirinkus „Multi-split“ sistemą, net iki 5 vidaus blokų gali būti jungiami prie vieno lauko bloko, tad Martynas džiaugėsi, kad ir jo namo išorėje buvo sumontuotas tik vienas lauko blokas, o vėsinimui bus net trys kambariai.

REKLAMA

O sumontuota „Panasonic“ įranga ypatinga tuo, kad turi naują dušo tipo vėsinimo funkciją „Aerowings 2.0“, kuri, pasiekus norimą temperatūrą, leidžia oro srautą nukreipti jį tolygiai sukoncentruojant ties lubomis ir taip – komfortiškai – vėsinti visą patalpą, orui švelniai (kitaip nei vienoje vietoje sukoncentruoto ir tiesiogiai pučiamo ledinio srauto atveju) leidžiantis žemyn.

REKLAMA

„Šaltas oras pamažu iš palubės leisis žemyn ir jūs jausitės komfortabiliai, kadangi bus išlaikoma nustatyta temperatūra ir tuo pačiu – svarbu - į jus nepus tiesiogiai oro srautas“, – sakė R. Kuprys.

„Panasonic“ įrenginys ne tik vėsina ar šildo orą, bet ir pagerina jo kokybę. Tai yra naujausios kartos „Panasonic“ oro kondicionavimo sistema, kuri dailiai įsiliejo į kambarių aplinką ir kuri, svarbiausia, nuo šiol joje būnantiems užtikrins maksimaliai komfortišką temperatūrą.

Vasarą sistema vėsins patalpas, o atšalus orams rudenį, kuomet viso namo šildymas dar nėra įjungtas, ar pavasarį, kai namo šildymas jau išjungtas bet lauke staiga pašalo, jas sušildys. Be to, ištisus metus dėl joje integruotos unikalios „nanoeTM X“ technologijos, turinčios gebėjimą slopinti tam tikras bakterijas, virusus, pelėsį, žiedadulkes ir alergenus, užtikrins geresnę oro kokybę patalpose 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Kai esate namuose, „nanoe™ X“ veikia kartu su šildymo arba vėsinio funkcija, ir (arba) gali būti įjungta veikti atskirai, pvz. kai esate išvykę.