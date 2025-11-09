 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Luko Lekavičiaus žmonos Melinos gyvenime – naujas etapas

2025-11-09 11:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 11:42

Krepšininko Luko Lekavičiaus žmonos Melinos Lekavičienės gyvenime – naujas etapas. Moteris įkūrė nuosavą verslą.

Lukas Lekavičius su žmona Melina (nuotr. soc. tinklų)

Krepšininko Luko Lekavičiaus žmonos Melinos Lekavičienės gyvenime – naujas etapas. Moteris įkūrė nuosavą verslą.

REKLAMA
0

Melina sukūrė elektroninę parduotuvę, kurioje prekiauja greičiausiai savo pačios gamintais sportiniais drabužiais.

Nėrė į naujus vandenis

Jos verslo pavadinimas – „KYM wear“. Internetinėje parduotuvė drabužius gali įsigyti tiek vyrai, tiek moterys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavyzdžiui, moteriška mėlyna palaidinė čia kainuoja 43 eur.

„Atraskite tobulą gražios mėlynos spalvos sportinę palaidinę, kurioje dera stilius, patogumas ir funkcionalumas! Mėlyna KYM 0186 palaidinė sukurta taip, kad kiekvienoje treniruotėje suteiktų maksimalią paramą ir pasitikėjimą savimi“, – rašoma aprašyme.

Tiesa, ir pati Melina socialiniame tinkle dalijasi kadrais su „KYM wear“ apranga.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų