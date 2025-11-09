Luko Lekavičiaus žmonos Melinos gyvenime – naujas etapas

Melina sukūrė elektroninę parduotuvę, kurioje prekiauja greičiausiai savo pačios gamintais sportiniais drabužiais.
Nėrė į naujus vandenis
Jos verslo pavadinimas – „KYM wear“. Internetinėje parduotuvė drabužius gali įsigyti tiek vyrai, tiek moterys.
Pavyzdžiui, moteriška mėlyna palaidinė čia kainuoja 43 eur.
„Atraskite tobulą gražios mėlynos spalvos sportinę palaidinę, kurioje dera stilius, patogumas ir funkcionalumas! Mėlyna KYM 0186 palaidinė sukurta taip, kad kiekvienoje treniruotėje suteiktų maksimalią paramą ir pasitikėjimą savimi“, – rašoma aprašyme.
Tiesa, ir pati Melina socialiniame tinkle dalijasi kadrais su „KYM wear“ apranga.
