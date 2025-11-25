Liveta Kazlauskienė Egipte sulaukė netikėto pasiūlymo iš gerbėjo: „Su Petreliu truputį apstulbome“

„Naujienų portalui tv3.lt Liveta Kazlauskienė atvirai papasakojo apie įspūdžių kupinas atostogas, momentą, kai pradėjo net cypti iš baimės, ir paaiškino, kodėl pasirinktas viešbutis paliko neišdildomą įspūdį.
Atostogos saulėtame Egipte
Liveta ir Petras Kazlauskai spalio pabaigoje išvyko saulės spindulių gaudyti į Egiptą. Nuo pat atostogų pradžios jų laukė daugybė pramogų. Sutuoktiniai spėjo išvysti net Pasaulio paplūdimio tinklinio varžybas, kuriose pasirodė ir lietuvaitės.
„Tada vyko Pasaulio paplūdimio tinklinio varžybos, kuriose dalyvavo dvi lietuvės – Gerda Grudzinskaitė ir Ieva Dumbauskaitė. Tame viešbutyje buvo labai daug lietuvių, visi jas labai palaikė. Aš pati taip pamilau paplūdimio tinklinį! Kiekvieną dieną eidavau žiūrėti, kur jos žaidžia.
Merginos dažnai pirmaudavo taip stipriai, kad visas nukonkuruodavo. Sėdėdavome tokioje lietuvių ložėje su vėliavėlėmis. Ten dalindavo tų šalių vėliavėles, kad žmonės pasirinktų komandą ir ją palaikytų. Mūsų lietuvių merginų palaikymo komanda buvo pati didžiausia. Mūsų merginos laimėjo bronzą. Iš pradžių galvojome, kad jos tikrai laimės ir visus aplenks, bet, matyt, labai išseko. Sakė, kad atskrido iš Afrikos, jų kelionė truko 20 valandų. Tikrai buvo pavargusios, bet laikėsi pakankamai gerai“, – pasakojo pašnekovė.
Pora šias atostogas praleido Šarm el Šeiche, „Rixos Adults Only“ viešbutyje, kuris sužavėjo Kazlauskus.
„Gyvenome „Rixos“ viešbutyje, kuris skirtas tik suaugusiesiems. Mūsų šeimos draugė, DK kelionių savininkė Daiva Kačinskienė, rekomendavo šį viešbutį. Vienais metais jame buvau dviese su dukra. Mums labai patiko jauki aplinka, patogiai išdėstytos erdvės, malonus personalas ir aukšto lygio aptarnavimas. Dar vienas pliusas – labai stipri programa. Atvykstame ryte pusryčiauti, o ten jau groja smuikas, arfa arba gitara. Iš pat ryto pasitinka muzika – mums tai labai svarbu, iškart pakelia nuotaiką“, – džiaugėsi ji.
Po pusryčių šio viešbučio klientų laukė dar daugiau pramogų: „Paplūdimyje apie 15 val. prasideda saulės palydos: ten kaip disko baras – merginos šoka ant pakylų, DJ groja muziką, vaišina kokteiliais ir užkandžiais. Po palydos bėgame ruoštis vakarienei ir vakaro šou. Vakare groja gyva grupė, pasirodo labai stiprios šokėjų komandos, būna įvairių fejerverkų.“
Cypė iš baimės
Atostogų metu Kazlauskai dalyvavo ir Helovino šventėje, kurioje netrūko siaubą keliančių personažų.
„Mes atostogavome tokiu metu, kai vyko Helovino šventė. Nors su Petru šios dienos paprastai nešvenčiame, viešbutis labai pasistengė: salė buvo išpuošta visomis Helovino dekoracijomis. Tikrai buvo labai įspūdingas Helovinas. Po to visus kvietė į palmių alėją. Ten buvo įrengti vartai, per kuriuos turėjome praeiti: ugnis, kaukolės, dalino kaukes. Tada praėjome bauginimo kambarius. Galvojau, kad tikrai neišsigąsiu, bet cypiau kaip reikiant – išgąsdino įvairūs personažai: Kriugeriai ir visokios pabaisos. Kai praėjome bauginimo kambarį, atsidūrėme salėje, kur vyko šou“, – atskleidė dainininkė.
Tiesa, net ir Egipte Kazlauskai susirado gerbėjų. Vienas iš jų Livetos paklausė netikėto klausimo: „Vieną dieną pusryčiaujant mus užkalbino vaikinas ir paprašė padaryti asmenukę. Tada pasakė, kad jo draugas švenčia 33-iąjį gimtadienį, ir paprašė, kad su Petru padarytume staigmeną. Sakė, sumokės tiek, kiek reikės. Tačiau mes neturėjome jokios aparatūros, todėl simboliškai ryte pasveikinome gimtadienio kaltininką daina. Tiesa, kai pasakė, kad ateiti reikės 8.45 val., o mums keltis – 8 val., su Petreliu truputį apstulbome, bet kadangi buvome pažadėję, nuėjome pasveikinti.“
Tęsdama pokalbį apie atostogas, Liveta liko sužavėta vietinių darbštumu.
„Po Helovino stebėjome Egipto muziejaus atidarymą per didžiulį ekraną. Buvo grandiozinis, pasaulinio lygio muziejus, kuriame pristatoma visa Egipto epocha. Per atidarymą kalbėjo šalies prezidentas, vyko įspūdingi pasirodymai. Po jų pranešė, kad įžiebiama alėja ir prasideda šventinis Kalėdų laikotarpis. Tai vieną dieną – Helovinas, kitą – muziejaus atidarymas, o po jo – jau Kalėdos. Labai stebėjomės, kaip po Helovino nakties ryte nebeliko nė kvapo dekoracijų. Negalėjome suprasti, kada spėjo iškabinti tiek lempučių. Visur gražiai, šventiškai papuošta: daug lempučių, eglučių, po eglutėmis – dovanėlės, išpuoštos palmės... Keistai atrodė – saulė plieskia, o aplink kalėdiniai papuošimai“, – stebėdamasi sakė ji.
Ne kartą teko nudegti dėl viešbučio pasirinkimo
L. Kazlauskienė negailėjo gražiausių žodžių pasirinktam viešbučiui ir jo personalui. Nors šį kartą atostogos praėjo sklandžiai, ji pasakojo, kad anksčiau ne kartą yra nusivylusi viešbučių pasirinkimu.
„Labai smagu, kad čia tokios stiprios programos. Lyginant su kitais viešbučiais, kuriuose esame buvę Egipte, šis – vienas geriausių. Kaina taip pat aukštesnė, bet jei nori gauti paslaugą, atitinkančią tavo lūkesčius, verta susimokėti daugiau ir turėti kokybiškas atostogas. Yra buvę, kad anksčiau atvykome į vieną viešbutį ir gavome kambarį be langų. Pasirodo, jei nori gauti kambarį su langais, reikia pinigų įdėti į pasą. Visi liokajai, tvarkytojai gauna arbatpinigių, o administracijos darbuotojai – ne.
Tai jie sugalvoję tokią sistemą: duoda prastą kambarį, o jei netinka – gauna arbatpinigių ir pakeičia. Mes tada nežinojome tokių dalykų. Taip pat pastebėjau, kad kituose viešbučiuose programos labai silpnos, labiau vaikiškos, kartais net nepatogu žiūrėti – rūbai pasenę, pasirodymai prasti. Todėl „Rixos“ viešbutis labai patiko. Petrui irgi, nors jam pasirodė labai garsios programos. Per šou reikėjo būti toliau nuo scenos, nes tikrai labai garsu“, – savo patirtimi dalijosi moteris.
Tiesa, Liveta ir Petras taip pat pateko į nemalonią situaciją Vilniaus oro uoste prieš išvykstant į Egiptą, kai skrydžiai buvo sustabdyti.
Kelionės pradžia taip pat buvo įdomi – skrydis nusikėlė dėl kontrabandinių balionų. Oro uoste nebuvo net kur atsistoti, pilna žmonių, nėra vietų atsisėsti. Daug mažų vaikučių, bet mes su Petru vis tiek radome išeitį. Laukimo salėje yra masažiniai foteliai, tad nutarėme ten prisėsti. Tik jei baigdavosi masažo seansas, kėdė imdavo labai garsiai pypsėti. Tada Petras traukia kortelę ir vėl masažuojamės.
Petras išleido apie 40 eurų. Tikrai ilgai masažavomės. Pagalvojau, gal kažkas kitas norės prisėsti, bet niekas neatėjo, tad vėl sėdau. Taip gerai kūną pramasažavo, kad ir skrydis praėjo daug maloniau – suaktyvėjo kraujotaka, laikas neprailgo, pats skrydis buvo lengvesnis“, – baigdama pokalbį atskleidė Liveta.
