  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Liūdna žinia: skiriasi garsi muzikos grupė

2025-11-10 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 09:25

Ikoniškoji roko grupė „Journey“ pranešė, kad po 50 metų bendros veiklos jos keliai išsiskiria. Tačiau prieš tai muzikantai surengs įspūdingą atsisveikinimo turą, kuriame aplankys net 60 miestų visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje.

Koncertas (nuotr. 123rf.com)

Ikoniškoji roko grupė „Journey" pranešė, kad po 50 metų bendros veiklos jos keliai išsiskiria. Tačiau prieš tai muzikantai surengs įspūdingą atsisveikinimo turą, kuriame aplankys net 60 miestų visoje Šiaurės Amerikoje ir Kanadoje.

4

Atsisveikinimo turas, pavadintas „Final Frontier Tour“, prasidės 2026 m. vasario 28 d. Hershey mieste (Pensilvanijoje) ir baigsis liepos 2 d. Laredo (Teksase).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupės įkūrėjas ir gitaristas Neilas Schonas (71 m.) teigė, kad nors šis turas simbolizuoja vieno etapo pabaigą, muzika jam išlieka gyvybiškai svarbi.

„Šis turas – nuoširdus padėkos gestas mūsų gerbėjams, kurie buvo kartu visus šiuos metus – per kiekvieną dainą, laikotarpį, pakilimą ir nuosmukį. Parodysime viską, ką turime geriausia – hitus, rečiau grojamas dainas, energiją ir reginį. Tai – šventė, apjungianti visus, kuriuos subūrė mūsų muzika. Nors tai atsisveikinimas su vienu galingu „Journey“ etapu, pažadu – aš nesustoju. Muzika manyje vis dar gyva, o priešakyje laukia nauji kūrybiniai horizontai“, – sakė jis. 

Dabartinę „Journey“ sudėtį sudaro: vokalistas Arnelis Pineda (58 m.), būgnininkas Deenas Castronovo (61 m.), bosistas Toddas Jensenas (65 m.), klavišininkai Jonathanas Cainas (75 m.) ir Jasonas Derlatka.

Koncertavo ne vieną dešimtmetį

Grupė buvo įkurta 1973 m. ir per savo karjerą pardavė daugiau nei 100 milijonų įrašų visame pasaulyje. Atlikėjai 2017 m. buvo įtraukti į Rokenrolo šlovės muziejų kartu su buvusiu vokalistu Steve’u Perry, kuris, kaip pranešama, prie turo neprisijungs.

Jonathanas Cainas, prie grupės prisijungęs 1980-aisiais, pasidalijo emocingu pareiškimu: „Tai buvo neįtikėtina kelionė. Mūsų muzika pasiekė milijonus žmonių, o šis turas – tai dėkingumo ir ryšio išraiška. Norime dar kartą pajusti tą magiją kartu su gerbėjais.“

2024 m. „Journey“ netikėtai atšaukė visą turą po Jungtinę Karalystę ir Airiją, sukeldami gerbėjų pasipiktinimą. 50-mečio turo koncertai turėjo vykti nuo spalio 30 d. iki lapkričio 17 d., tačiau grupė paskelbė trumpą pareiškimą: „Dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo grupės, turas Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje atšaukiamas. Bilietų pinigai bus grąžinti pirkimo vietose.“

Gerbėjai ėmė spėlioti, kad priežastis gali būti įtampa grupės viduje. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad klavišininkas Jonathanas Cainas pateikė ieškinį prieš Neilą Schoną dėl išlaidų, susijusių su turo organizavimu.

Pagal „Bloomberg Law“ duomenis, Cainas teigia, kad Schono sprendimai viršijo sutartas išlaidų ribas ir kėlė „rimtą grėsmę grupės reputacijai bei jos istorinei reikšmei“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

