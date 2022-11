Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis kviečia į muzikinį šou: patiks net tiems, kurie nemėgsta Kalėdų

Sėkmingas scenos duetas jau ne pirmą kartą pasirodo kartu. Jų projektas „Holivudo žvaigždės žvaigždės“ pelnė žiūrovų simpatijas, o naujasis koncertas bus panašus į jį savo išpildymu, bet tema kita – Kalėdos.

Gyvo garso muzikiniame šou Lina ir Jokūbas ne tik dainuos, bet ir daug bendraus su žiūrovais, pažers netikėtų faktų, pakvies į interaktyvų nuotykį, rašoma pranešime žiniasklaidai.

REKLAMA

„Visi juokiamės iš „dėkitės, dėkitės, silkutės dėkitės“, bet vis tiek be to negalime. Kalėdų tradicijos į mus yra tiesiog įaugusios. Nesvarbu, patinka Kalėdos ar ne, jos yra visiems artimos. Su žiūrovais leisimės į emocijų kupiną ir šmaikštų pokalbį apie šį ypatingą laiką“, – sakė Lina Rastokaitė.

Koncerte skambės visų laikų gražiausios Kalėdų dvasia alsuojančios dainos, lietuviški hitai ir populiariausi kūriniai puikiai tinkantys tokiame stebuklingame laikotarpyje: „White Christmas“, „Baby, It's Cold Outside“, „Santa Claus Is Comin' To Town“, „Aleliuja“, „Kalėdos“ ir kitos.

REKLAMA

REKLAMA

Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis (Liusjeno Kulbio nuotr. (8 nuotr.) Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis +4 Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis (Liusjeno Kulbio nuotr.

Publika taip pat išgirs naują Linos ir Jokūbo autorinį kūrinį „Rasim kelią į namus“.

„Pakviesime pažvelgti į Kalėdas iš kitos pusės, kartu pasijuokti iš pažįstamų dalykų, sužinoti daugiau apie negirdėtas kitų šalių tradicijas. Tai bus jautrus vakaras su komedijos prieskoniu. Kiekvienas tame koncerte atpažins save, savo šeimos Kalėdų momentus“, – sakė Jokūbas Bareikis.

Įtraukiančios istorijos, interaktyvūs nuotykiai ir aukščiausias aktorinis bei muzikinis meistriškumas nepaliks abejingų net tų, kurie nėra Kalėdų fanai.

Žiūrovus džiugins specialiai šiam muzikiniam šou sukurta scenografija ir šviesų dizainas.

Linai ir Jokūbui scenoje talkins profesionalūs muzikantai ir dainininkai: Vytis Smolskas, Martynas Garbačas, Kostas Balčiūnas, Mindaugas Stundžia, Diana Gražauskaitė ir Justa Rubežiūtė.

REKLAMA

REKLAMA

Muzikinių projektų agentūra „Pepper live“ šiais metais jau pristatė, o klausytojai jau spėjo pamilti muzikinius projektus „Mulen Ružo legenda“, „John Lennon Istorija“.

Koncertinis turas prasideda gruodžio 7 d. Marijampolėje, kultūros centre ir tęsiasiasi per daugelį Lietuvos miestų: gruodžio 9 ir 10 Kaunas, „Girstutis“, gruodžio 13 d. Tauragė, kultūros centras, gruodžio 16 d. Vilnius, „Compensa“ koncertų salė, gruodžio 17 d. Alytus, miesto teatras, gruodžio 18 d. Klaipėda, koncertų salė, gruodžio 28 d. Panevėžys, bendruomenių rūmai ir gruodžio 30 d. Šiauliai, kultūros centras.