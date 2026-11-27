Atvirame interviu naujienų portalui tv3.lt L. Norkevičienė pasidalijo savo emocijomis prieš įspūdingą koncertą, atskleidė, kiek darbo pareikalauja tokie renginiai, pasidalijo mintimis apie naują kūrybinį etapą bei dar nematytą savo pusę.
Darbų įkarštis ir malonus jaudulys
Pašnekovė pasakojo, kad šiuo metu verda tikras darbų įkarštis – derinamos visos koncerto detalės.
„Šiuo metu manyje telpa turbūt visos įmanomos emocijos (šypsosi)! Paskutinė savaitė prieš koncertą yra be galo intensyvi. Dar laukia muzikinės repeticijos su grupe, šokių repeticijos, paskutiniai sceninių kostiumų primatavimai ir daugybė organizacinių smulkmenų, kurios iš tiesų visai nėra smulkmenos“, – pasakojo dainininkė.
Ji neslėpė, kad prieš tokį koncertą jaučia jaudulį, tačiau labiausiai – didžiulę laimę dėl svajonės išsipildymo ir dėkingumą savo ištikimiems klausytojams.
„Bet labiausiai jaučiu didžiulį jaudulį. Tai bus didžiausias mano solinis koncertas iki šiol, su tokio masto scena, įspūdingais vizualiniais sprendimais, gyva grupe, šokėjais ir daugybe dalykų, apie kuriuos anksčiau tik svajojau.
Ir nors jaudulio tikrai netrūksta, kartu jaučiu labai daug laimės. Apie šią dieną galvojau taip ilgai, tiek daug jai ruošėmės, kad dabar net sunku patikėti – ji jau visai čia pat!
Kartais pagaunu save galvojančią, koks vis dėlto nuostabus jausmas yra žinoti, kad žmonės atvažiuos iš skirtingų Lietuvos miestų tam, kad praleistų vakarą su manimi. Kad jie nori klausytis mano balso, mano muzikos, būti mano istorijos dalimi. Man tai yra didžiulė dovana. Ir turbūt būtent dėl to šalia jaudulio jaučiu labai daug dėkingumo“, – teigė ji.
Parodys dar nematytą savo pusę
Paklausus, ar šiame koncerte gerbėjai galės išvysti dar nematytą Liepos pusę, dainininkė nedvejojo – laukia tikras vakarėlis.
„Manau, kad tikrai taip! Ir, tiesą sakant, labai noriu, kad taip būtų. Žmonės mane dažnai yra įpratę matyti kiek kitokią – lyrišką, jautrią, dainuojančią kamerinėse erdvėse, kuriose daug intymumo ir emocijos. Ir tai yra labai svarbi mano dalis. Tačiau manyje gyvena ir visai kita Liepa – energinga, mėgstanti šokti, judėti, linksmintis ir tiesiog mėgautis gyvenimu. Būtent šią savo pusę labai noriu parodyti lapkričio 28-ąją.
Šis koncertas bus kupinas energijos, judesio, ritmo ir muzikos, kuri kvies ne tik klausytis, bet ir šokti. Labai tikiuosi, kad tą vakarą Kauno sporto halėje neliks nė vieno ramiai sėdinčio žmogaus!“ – juokėsi L. Norkevičienė.
Koncerto pavadinimas taip pat atspindi jos norą parodyti save įvairiapusiškai. Pasak pašnekovės, svarbiausias tikslas yra suteikti žmonėms šansą atitrūkti nuo kasdienybės.
„Neatsitiktinai koncertą pavadinome „PULSAS“. Man labai patinka mintis, kad mūsų širdies ritmas nuolat keičiasi priklausomai nuo to, ką išgyvename. Kartais jis sulėtėja, kai mus užplūsta jautrūs prisiminimai, kartais ima plakti greičiau iš jaudulio, o kartais atrodo, kad širdis tuoj iššoks iš krūtinės, nes esi beprotiškai laimingas.
Būtent tokį vakarą ir noriu sukurti. Kad per muziką, šokį, šviesas ir emocijas žmonės patirtų skirtingus jausmus, kad jų pulsas keistųsi kartu su tuo, kas vyksta scenoje.
Noriu, kad tai būtų ne tik koncertas, bet ir didelė gyvenimo šventė. Kad žmonės bent kelioms valandoms pamirštų kasdienius rūpesčius, atsipalaiduotų, šoktų, dainuotų ir tiesiog būtų laimingi“, – dalijosi ji.
Didelis darbas ir padėka ypatingiems žmonėms
Nors jau netrukus gerbėjai galės išvysti nugludintą ir kruopščiai suplanuotą galutinį renginio variantą, procesas reikalauja daugybės jėgų.
„Man atrodo, kad žiūrovai kartais net neįsivaizduoja, kiek daug darbo slypi už tų kelių valandų scenoje. Pasiruošimas prasidėjo praktiškai tą pačią dieną, kai paskelbėme apie koncertą Kauno sporto halėje. Ir nuo tada tai tapo didžiule mūsų kasdienybės dalimi.
Reikia apgalvoti absoliučiai viską – nuo scenos koncepcijos, vizualų, apšvietimo ir kostiumų iki dainų eiliškumo, aranžuočių, muzikinių perėjimų, choreografijos ir daugybės techninių sprendimų. Kartais atrodo, kad vos išsprendi vieną klausimą, atsiranda dar penki nauji“, – šyptelėjo Liepa.
Pasakodama apie planavimo reikalus, atlikėja nepamiršo ir itin svarbių žmonių, kurie prisideda prie organizacinių veiklų. Ypatingą padėką ji skyrė ne tik komandai, bet ir mylimai sesei.
„Labai džiaugiuosi, kad turiu nuostabią komandą. Ypač esu dėkinga savo sesei Monikai, kuri yra perėmusi didžiulę dalį organizacinių rūpesčių. Ji yra tas žmogus, kuris sugeba suvaldyti šimtus skirtingų dalykų, o man leidžia daugiau dėmesio skirti kūrybai ir muzikai. Be jos būtų nepalyginamai sunkiau“, – kalbėjo dainininkė.
Nors komanda nudirba milžinišką dalį užkulisinių darbų, pati dainininkė nesėdi sudėjusi rankų ir stengiasi kontroliuoti visą kūrybinį procesą – ji neslėpė, kad atsipalaiduoti galės tik tada, kai suskambės pirmieji akordai.
„Žinoma, ir pati esu įsitraukusi į kiekvieną detalę. Man svarbu ne tik tai, kaip skambės muzika, bet ir ką žmogus jaus ją girdėdamas, ką matys scenoje, kaip viena daina pereis į kitą. Noriu, kad viskas turėtų prasmę ir susijungtų į vieną istoriją.
Kartais pagalvoju, kad turbūt tik šeštadienį, pagaliau užlipusi ant scenos, galėsiu iš tikrųjų atsipalaiduoti. Kai visi sprendimai jau bus priimti, visos repeticijos pasibaigusios ir beliks tik muzika bei žmonės priešais mane.
Labai laukiu tos akimirkos, kai galėsiu tiesiog paleisti visus rūpesčius ir mėgautis tuo, dėl ko visa tai ir darome“, – sakė moteris.
Prabilo apie pasikeitusį gyvenimo ritmą
L. Norkevičienė neslėpė, kad dėl artėjančio koncerto planavimo teko atsisakyti ir kai kurių veiklų – koncentraciją ji skyrė susitikimui su klausytojais.
„Šiuo metu mano gyvenimas sukasi beveik vien tik apie koncertą (juokiasi) Paskutinėmis savaitėmis praktiškai nelieka laiko niekam kitam. Nuo ryto iki vakaro – repeticijos, susitikimai, organizaciniai klausimai, muzikiniai sprendimai, įrašai. Net ir grįžusi namo dažnai mintimis vis dar būnu scenoje. Galvoju, ką dar būtų galima patobulinti, ar viską apgalvojome, ar nieko nepamiršome.
Natūraliai tenka atsisakyti išvykų, susitikimų su draugais, dalies įprastų kasdienių malonumų. Šiuo metu visas mano dėmesys ir energija skirti vienam tikslui“, – pasakojo pašnekovė.
Tiesa, anot Liepos, pasiaukojimą atperka didžiulis jos noras sukurti kai ką magiško publikai ir pačiai sau.
„Bet man tai nėra kažkokia didelė auka. Aš pati to labai noriu. Noriu sukurti koncertą, kuriuo galėčiau didžiuotis ir kuris žmonėms paliktų gražų prisiminimą.
Man labai svarbu, kad atėjęs žmogus gautų daugiau nei tiesiog galimybę pasiklausyti dainų. Noriu, kad jis kažką išgyventų. Kad pajustų mano energiją, mano meilę muzikai, galbūt atrastų mane iš naujo.
Juk žmonės koncertui skiria savo laiką, perka bilietus, kartais važiuoja šimtus kilometrų. Man tai yra didžiulė atsakomybė. Todėl labai noriu, kad kiekvienas tą vakarą išeitų su jausmu, jog buvo verta atvažiuoti“, – dalijosi ji.
Štai ko gali tikėtis gerbėjai
Paklausus, ko gerbėjams tikėtis iki šiol didžiausiame dainininkės koncerte, moteris išskyrė, kad daug dėmesio skirs ne tik muzikiniam atlikimui, bet ir šokiui. Ji taip pat užsiminė apie slaptą svečią, kuris renginiui įneš dar daugiau energijos.
„Visų pirma, galima tikėtis labai daug muzikos, energijos, šokių ir staigmenų!
Be galo džiaugiuosi, kad kartu su manimi scenoje pasirodys Klaipėdos Mėlynasis choras, su kuriuo atliksime kelias dainas. Tai žmonės, su kuriais mane sieja labai gražūs prisiminimai ir ypatingas ryšys, todėl labai gera, kad šį vakarą galėsime būti kartu.
Taip pat turėsiu dar vieną ypatingą svečią. Kol kas negaliu atskleisti, kas tai bus, bet galiu pasakyti, kad tai labai ryškus, visiems puikiai žinomas atlikėjas. Man pačiai be galo smagu, kad jis sutiko tapti šio koncerto dalimi, ir tikiu, kad žiūrovams tai bus tikrai didelė staigmena!
Dar vienas dalykas, dėl kurio nepaprastai džiaugiuosi, – kartu su manimi scenoje pasirodys šokių kolektyvo „Aušrinė“ merginos. Tai neįtikėtino talento šokėjos, „Lietuvos talentų“ nugalėtojos, savo gebėjimus įrodžiusios ir tarptautiniuose konkursuose.
Mane labiausiai žavi tai, kad jų šokis nėra tiesiog gražūs judesiai. Jos savo kūnais pasakoja istorijas, kuria emocijas, o kartais atrodo, kad net sustabdo laiką. Labai laukiu, kol žiūrovai pamatys, ką kartu paruošėme“, – nekantravo Liepa.
Be staigmenų ir šokių laukia ir šou elementai bei nauji kūriniai.
„Žinoma, laukia ir įspūdinga scena, šviesos, vizualiniai sprendimai. Norime, kad visa scena tarsi gyventų kartu su muzika, kad ji pulsuotų, keistųsi, kvėpuotų tuo pačiu ritmu.
Ir, svarbiausia, bus labai daug mano muzikos – tiek dainų, kurias žmonės jau puikiai pažįsta, tiek kūrinių iš naujojo albumo „PRADŽIA“.
Labai noriu, kad šis vakaras būtų kupinas gyvybės. Kad žmonės dainuotų kartu, šoktų, juoktųsi, o galbūt kažkurią akimirką ir susigraudintų.
Jeigu po koncerto žmonės išeis pavargę nuo šokių, bet su plačiomis šypsenomis veiduose, žinosiu, kad mums pavyko“, – šypsojosi dainininkė.
Naujas kūrybinis etapas ir linkėjimas sau
Šis koncertas žymi ne tik svarbų karjeros įvykį, bet ir visai naują dainininkės kūrybinį etapą. Paklausta, ko pati sau palinkėtų šiame įkvepiančiame kelyje, L. Norkevičienė išskyrė vidinę laisvę ir nuolatinį tobulėjimą.
„Turbūt labiausiai sau linkiu neprarasti to jausmo, kurį turiu dabar. To didžiulio noro kurti, ieškoti, bandyti, atrasti ir vis iš naujo save nustebinti.
Pastaruoju metu jaučiu, kad manyje atsirado labai daug kūrybinės laisvės. Vis mažiau galvoju apie tai, kokia turėčiau būti, ką apie mane pagalvos kiti ar ko iš manęs tikisi. Vis labiau noriu tiesiog būti savimi.
Ir man atrodo, kad būtent dabar žmonės pradeda pažinti dar vieną mano pusę. Manyje yra labai daug šviesos, energijos, džiaugsmo ir noro švęsti gyvenimą. Noriu, kad visa tai atsispindėtų ir mano muzikoje.
Labai noriu kurti muziką, kuri žmonėms suteiktų gerų emocijų. Kurią išgirdę jie norėtų garsiau pasileisti automobilyje, šokti namuose, dainuoti kartu su draugais. Muziką, kuri bent trumpam leistų pamiršti rūpesčius ir tiesiog pasijusti laimingiems.
Kartu jaučiu vis didesnį norą augti kaip atlikėjai. Ieškoti naujų skambesių, kurti įdomesnius pasirodymus, kelti sau vis aukštesnius kokybės standartus. Man labai svarbu, kad kiekvienas naujas žingsnis būtų žingsnis pirmyn“, – tikino Liepa.
Tačiau siekiant aukščiausių tikslų ir naujų kūrybinių viršūnių, vien noro neužtenka – žinoma moteris dalijosi, kad tam reikia ir nemažai drąsos, kurios sau ir linki.
„Ir dar labai noriu sau palinkėti drąsos. Drąsos svajoti didelėmis svajonėmis, net jeigu kartais jos atrodo sunkiai pasiekiamos. Drąsos klysti, mokytis ir nebijoti pradėti iš naujo.
Nes šiandien vis stipriau jaučiu, kad gražiausi dalykai mano kūrybiniame gyvenime dar tik laukia.
Ir nors muzikoje esu jau daugybę metų, kažkodėl dabar turiu tokį jausmą, lyg viskas tik prasidėtų. Galbūt todėl ir mano albumas vadinasi „PRADŽIA“.
Labai norėčiau, kad šis jausmas niekada nesibaigtų“, – sakė L. Norkevičienė.
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