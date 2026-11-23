Vaizdo įrašas, kuris buvo paviešintas TikTok platformoje, per trumpą laiką sulaukė nemažo dėmesio – jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 33 tūkst. kartų.
Akį traukė ryškus įvaizdis
Jame galima matyti Liepą, ant scenos jautriai atliekančią lyrišką dainą, pavadinimu „Apkabink dar“.
Tiesa, dėmesį traukė ne tik atlikėjos balsas, bet ir ryškus, efektingas sceninis įvaizdis.
Ji vilkėjo juodą, pilvą apnuoginančią palaidinę trumpomis, pūstomis rankovėmis, kurias puošė žėrinčios detalės.
Prie jos priderino tokios pat spalvos ilgas, platėjančias kelnes, kurias papildė blizgantis siuvinėjimas.
Komentarų skiltyje žmonės neslėpė susižavėjimo garsia Lietuvos dainininke ir jos įvaizdžiu:
- „Labai gražiai atrodo.“
- „Kokia graži ta mūsų Liepa.“
- „Puiku.“
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