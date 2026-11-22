Apie pasikeitusius planus socialiniuose tinkluose pranešė „Vidiškių krašto kultūrinė veikla“.
Atlikėja atsidūrė ligoninėje
Skelbta, kad dėl atlikėjos sveikatos problemų koncertas neįvyks taip, kaip buvo planuota.
Organizatoriai taip pat padėkojo Romui Dambrauskui, kuris paskutinę akimirką sutiko išgelbėti suplanuotą renginį.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Aušrine paaiškėjo, kas nutiko. Ji atskleidė, kad sveikatos problemos prasidėjo po gimtadienio.
„Pamaniau, kad gal perpūtė tiesiog kažkur, pasirodo, tai kažkoks virusas, kuris penktadienį prieš pat koncertą Kaune komplikavosi ir perėjo į ausį“, – pasakojo atlikėja.
Nepaisant prastos savijautos, ji vis tiek nusprendė pasirodyti prieš susirinkusią publiką. Tačiau koncertuoti buvo itin sunku.
„Teko atkoncertuoti beveik negirdint nei savęs, nei muzikos. Negalėjau pavesti susirinkusios pilnos salės. Jau pabaigoje koncerto pasidarė labai silpna, sukosi galva, taigi šokėjos skubiai išvežė iki tėvelių, kurie gyvena Kaune. Bandžiau dar kentėti, nors merginos ragino jau važiuoti į ligoninę. Po kelių valandų visgi teko kviesti greitąją“, – teigė Aušrinė.
Šiuo metu atlikėja jau išleista gydytis namo. Ji viliasi, kad paskirtas gydymas padės kuo greičiau atgauti klausą ir jėgas.
„Labai noriu padėkoti 2-osios Kauno ligoninės priėmimo skyriui ir daktarei už taip greitai suteiktą pagalbą. Laukti beveik niekur nereikėjo, sulašino nuskausminamųjų, susisiekė su kita ligonine, kur dirbo ausų specialistai. Greitosios automobiliu buvau nuvežta apžiūrai, operatyviai ten nustatė diagnozę, paskyrė gydymą ir vėl buvau parvežta atgal į ligoninę“, – pridūrė ji.