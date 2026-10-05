Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Išbandžiusi naują Kauno apžvalgos ratą garsi Lietuvos atlikėja to nesitikėjo: „Išleiskite!“

2026-10-05 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-05 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienį Kaune, Nemuno saloje buvo pristatytas naujas apžvalgos ratas „Kaunastic“. Garsi atlikėja Aušrinė Gerikienė su artimaisiais nusprendė išbandyti šią pramogą, tačiau susidūrė su netikėta situacija.

Penktadienį Kaune, Nemuno saloje buvo pristatytas naujas apžvalgos ratas „Kaunastic“. Garsi atlikėja Aušrinė Gerikienė su artimaisiais nusprendė išbandyti šią pramogą, tačiau susidūrė su netikėta situacija.

REKLAMA
9

Apie tai ji prabilo socialiniuose tinkluose bei naujienų portalui tv3.lt.

(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aušrinė Gerikienė su vyru

Susidūrė su netikėta situacija

„Kauno apžvalgos Ratas išbandytas, kai pasuko, tai pasuko. Pusę valandos praleidome rate, kažkaip pamiršo mus išleisti“, – socialiniuose tinkluose rašė moteris, pasidalindama ir vaizdais iš apžvalgos rato.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau ji taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame dėl kuriozinės situacijos su kompanija netveria juoku.

REKLAMA
REKLAMA

„Išleiskite, ponios ir ponai, mes jau 6 ar 7 ratą sukamės... Kodėl mūsų neišleidžia, kas čia vyksta? Jie pamiršo mus. Mes turėjome suktis 5 ratus, dabar jau sukamės 7. Jau pasimetėme nuo skaičiaus“, – šmaikštavo Aušrinė.

REKLAMA

Naujienų portalui tv3.lt ji papasakojo, kad pramoga išties užtruko ilgiau nei planuota. Nepaisant to, dainininkė teigė vis tiek gerai praleidusi laiką.

„Nieko baisaus ar tragiško nenutiko. Tiesiog mus pasupo ilgiau negu visus kitus. Mūsų pasisukimas užtruko 40 minučių, bet viskas buvo gerai, likome patenkinti. <...>

Kadangi tai dar tik pradžia, manau, kad dėl didelio žmonių kiekio gali pasitaikyti įvairių smulkių nesklandumų, bet iš tikrųjų viskas buvo gerai. Netgi pasidžiaugėme, kad turėjome daugiau laiko pasifilmuoti, pasifotografuoti, pasižiūrėti vaizdus, pasigrožėti, padainuoti ir net pašokti kabinoje“, – pasakojo ji.

REKLAMA
REKLAMA

Atstovo komentaras

Dėl šios situacijos naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Kauno apžvalgos rato valdytojus „KaunasIN“. Įvykį pakomentavo direktorius Tadas Stankevičius:

„Apžvalgos rato lankytojai gauna teisę apžvalgos ratu suktis bent 15 minučių. Šiam tikslui turime kiekvienos gondolos laikmatį, kuris yra paleidžiamas lankytojams pradėjus savo sukimasi. Pasibaigus laikui yra ieškoma tinkamiausio meto išleisti lankytojus – derinant prie kitų gondolų išlaipinimo (tam, jog vienu metu būtų galima įleisti be išleisti maksimalų kiekį žmonių) bei balansuojant rato svorius skirtingose ašyse. Vertiname kiekvieną situaciją, šį algoritma pilnai įvaldžius ateityje viskas turėtų būti dar sklandžiau, apgailestaujame, jei vizitas prailgo, tikimės, jog gerų emocijų buvo ženkliai daugiau nei neigiamų.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
V. O.
V. O.
2026-10-05 14:05
Garsi tuo kad garsiai rėkė..?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų