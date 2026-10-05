Išbandžiusi naują Kauno apžvalgos ratą garsi Lietuvos atlikėja to nesitikėjo: „Išleiskite!“

Apie tai ji prabilo socialiniuose tinkluose bei naujienų portalui tv3.lt.
Susidūrė su netikėta situacija
„Kauno apžvalgos Ratas išbandytas, kai pasuko, tai pasuko. Pusę valandos praleidome rate, kažkaip pamiršo mus išleisti“, – socialiniuose tinkluose rašė moteris, pasidalindama ir vaizdais iš apžvalgos rato.
Kiek vėliau ji taip pat paviešino vaizdo įrašą, kuriame dėl kuriozinės situacijos su kompanija netveria juoku.
„Išleiskite, ponios ir ponai, mes jau 6 ar 7 ratą sukamės... Kodėl mūsų neišleidžia, kas čia vyksta? Jie pamiršo mus. Mes turėjome suktis 5 ratus, dabar jau sukamės 7. Jau pasimetėme nuo skaičiaus“, – šmaikštavo Aušrinė.
Naujienų portalui tv3.lt ji papasakojo, kad pramoga išties užtruko ilgiau nei planuota. Nepaisant to, dainininkė teigė vis tiek gerai praleidusi laiką.
„Nieko baisaus ar tragiško nenutiko. Tiesiog mus pasupo ilgiau negu visus kitus. Mūsų pasisukimas užtruko 40 minučių, bet viskas buvo gerai, likome patenkinti. <...>
Kadangi tai dar tik pradžia, manau, kad dėl didelio žmonių kiekio gali pasitaikyti įvairių smulkių nesklandumų, bet iš tikrųjų viskas buvo gerai. Netgi pasidžiaugėme, kad turėjome daugiau laiko pasifilmuoti, pasifotografuoti, pasižiūrėti vaizdus, pasigrožėti, padainuoti ir net pašokti kabinoje“, – pasakojo ji.
Atstovo komentaras
Dėl šios situacijos naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į Kauno apžvalgos rato valdytojus „KaunasIN“. Įvykį pakomentavo direktorius Tadas Stankevičius:
„Apžvalgos rato lankytojai gauna teisę apžvalgos ratu suktis bent 15 minučių. Šiam tikslui turime kiekvienos gondolos laikmatį, kuris yra paleidžiamas lankytojams pradėjus savo sukimasi. Pasibaigus laikui yra ieškoma tinkamiausio meto išleisti lankytojus – derinant prie kitų gondolų išlaipinimo (tam, jog vienu metu būtų galima įleisti be išleisti maksimalų kiekį žmonių) bei balansuojant rato svorius skirtingose ašyse. Vertiname kiekvieną situaciją, šį algoritma pilnai įvaldžius ateityje viskas turėtų būti dar sklandžiau, apgailestaujame, jei vizitas prailgo, tikimės, jog gerų emocijų buvo ženkliai daugiau nei neigiamų.“
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