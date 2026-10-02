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TV3 naujienos > Žmonės

Garsus atlikėjas atsidūrė areštinėje: kaltinamas kraupiu smurto išpuoliu

2026-10-02 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 19:40
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Reperis Rickas Rossas buvo sulaikytas dėl kaltinimų smurtu artimoje aplinkoje. Tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai buvusi jo mylimoji Jazzma Kendrick viešai pareiškė, kad atlikėjas prieš ją smurtavo fiziškai.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (5)

Reperis Rickas Rossas buvo sulaikytas dėl kaltinimų smurtu artimoje aplinkoje. Tai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai buvusi jo mylimoji Jazzma Kendrick viešai pareiškė, kad atlikėjas prieš ją smurtavo fiziškai.

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Tikrasis 50-mečio reperio vardas – Williamas Leonardas Robertsas II. Ketvirtadienį, spalio 1-ąją, Floridoje jis buvo uždarytas į areštinę. Kaip skelbia „People“, remdamasis Majamio-Deido apygardos teismo dokumentais, atlikėjui pareikšti kaltinimai dėl smaugimo ir fizinio smurto.

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FOTOGALERIJA. Rick Ross

Per teismo posėdį teisėjas nurodė R. Rossui nesiartinti prie nukentėjusiąja įvardijamos moters, kurios tapatybė teismo dokumentuose nurodoma tik inicialais J. K.

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Sumokėjęs užstatą reperis iš areštinės buvo paleistas.

Kaltinimus neigia

R. Rosso advokatas Steve'as Sadowas minėtam leidiniui pateiktame pareiškime tvirtino, kad jo klientas yra neteisingai kaltinamas buvusios mylimosios, kurios „tikrieji motyvai nėra aiškūs“.

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„Buvusi draugė į policiją kreipėsi tik rugsėjo 29 dieną – praėjus mėnesiui po incidento, kuris, kaip teigiama, įvyko 2026 metų rugpjūčio 28 dieną“, – teigė advokatas.

Jis pabrėžė, kad R. Rossas kaltę neigia.

„Ponas Robertsas yra nekaltas ir dėl jam pareikštų kaltinimų savo kaltės nepripažino. Jis pagarbiai prašo draugų, gerbėjų ir visuomenės nedaryti išankstinių išvadų bei leisti teisiniam procesui vykti savo eiga“, – pridūrė S. Sadowas.

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Aprašė tariamą smurtą

Pareiškime teigiama, kad J. K. ir R. Rossas palaikė santykius maždaug metus ir tariamo incidento metu gyveno kartu.

Moteris tvirtino, kad rugpjūčio 28-osios rytą ją pažadino įniršęs reperis. Esą jis supyko dėl to, kad moteris buvo pažymėta vienoje socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtoje nuotraukoje.

J. K. teigimu, R. Rossas ėmė ją kaltinti melu ir trenkė jai. Vėliau tą patį rytą reperis esą apkaltino moterį palaikant romantinius santykius su kitu žmogumi, nors ji tvirtino, kad šis buvo tik jos draugas.

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Dokumentuose teigiama, kad atlikėjas ir toliau ją klausinėjo, o vėliau esą „kelis kartus smogė nukentėjusiajai į krūtinę“.

Anot moters, R. Rossas taip pat ją smaugė.

J. K. taip pat tvirtino, kad reperis, sugriebęs ją už surištų plaukų, trenkė į sieną, o vėliau smogė jai į veidą. Pasak moters, dėl smūgių jai buvo prakirsta lūpa.

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Pareigūnų teigimu, moteris pateikė jos sužalojimus užfiksavusias nuotraukas, kurių laiko žymos sutampa su nurodytu tariamo incidento laiku.

Viešai kreipėsi į kitas moteris

Šie kaltinimai paviešinti netrukus po to, kai Jazzma Kendrick savo „Instagram“ istorijose prabilo apie santykius su muzikantu. Ji teigė palikusi reperį po to, kai šis esą prakirto jai lūpą.

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„Visada viskas būna gerai, kol vieną dieną nebebūna. Jei vyras tau trenkė vieną kartą, jis tai padarys ir vėl. Nesuteik jam tokios galimybės. Vertink savo gyvybę ir išeik“, – rašė J. Kendrick.

Tuo metu moteris nepatikslino, kada tiksliai galėjo įvykti jos minimas incidentas.

J. Kendrick ir R. Rossas viešai buvo siejami mažiausiai nuo 2025 metų rugpjūčio. Tą mėnesį jiedu kartu buvo nufotografuoti Floridoje vykusiame reperio prabangių rankinių ir aksesuarų kolekcijos „RR22“ pristatymo renginyje.

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