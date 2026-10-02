Naujos detalės po incidento JK karinėje bazėje: sulaikytas vyras

Šis šeštasis asmuo sulaikytas po to, kai JK ministras pirmininkas Andy Burnhamas (Endis Bernamas) transliuotojui BBC teigė, jog esama „svarių požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko Ferfordo karališkųjų oro pajėgų bazėje“, kuria kare prieš Iraną naudojasi JAV kariuomenė.
Iranas atmetė JK vyriausybės „nepagrįstus kaltinimus“ ir pasmerkė Londoną už tai, kad jo jurisdikcijoje esančios karinės bazės ir objektai tapo „prieinami JAV ir Izraelio karinei agresijai prieš Iraną planuoti bei vykdyti“.
Kovos su terorizmu policija ketvirtadienį išplatintame pareiškime nurodė, kad Londono centre esančiame Vestminsteryje „įtariant teroristinių aktų rengimu sulaikytas 25 metų vyras, turintis dvigubą JK ir Irano pilietybę“.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) trečiadienį vėlai vakare televizijai „Fox News“ pareiškė, kad Izraelis buvo perspėjęs JK apie sąmokslą.
„Mes perdavėme britams žvalgybos duomenis, kad rengiamas išpuolis, ir tai yra Irano remiamas išpuolis“, – sakė jis.
Sužlugdytas išpuolis
Policija į bazę Kotsvoldse buvo iškviesta sekmadienį paryčiais, dėl to teko evakuoti netoliese esantį kaimą ir paskelbti apie „didelį incidentą“.
Netoli bazės esančiame Velfordo kaime gyvenantis ūkininkas iškvietė policiją, pastebėjęs kelią blokuojančius mikroautobusus ir kaukėtų vyrų grupę.
Įvykio vietoje pareigūnai sulaikė penkis Londone gyvenančius britus, maždaug 25-erių vyrus, ir patikrino kelias transporto priemones. Pirmadienį šie vyrai buvo paleisti už užstatą – šį žingsnį sukritikavo Vašingtonas.
Vėliau policija atskleidė, kad įvykio vietoje sprogmenų nerasta, o grėsmės pobūdžio pareigūnai nepaaiškino.
Paslaptį dar labiau sustiprino JK žiniasklaidos pranešimai, kad pareigūnus apie incidentą įspėjo vienas iš pirminių įtariamųjų, tačiau policija šių pranešimų nekomentavo.
Kovos su terorizmu policijos aukšto rango nacionalinė koordinatorė Vicki Evans (Viki Evans) ketvirtadienį pareiškė, kad tyrimas yra „itin sudėtingas“, o policija vertina „visas įmanomas versijas, įskaitant galimą užsienio valstybės įsitraukimą“.
Irano ambasada Londone anksčiau teigė „griežtai atmetanti ir smerkianti“ spėliones dėl savo sąsajų, o užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) pareiškė, kad A. Burnhamas „beldžiasi ne į tas duris“.
JK uždegus žalią šviesą JAV naudotis Ferfordo karine baze gynybiniais smūgiais prieš Iraną, kilo Teherano pasipiktinimas ir nerimas tarp kai kurių Glosteršyro kaimo vietovės, kurioje įsikūrusi bazė, gyventojų.
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