Vilniuje ir Ukmergės rajone – smurtas prieš nepilnametes: policija pradėjo tyrimus

Policijos duomenimis, apie 00.06 val. Vilniuje, namuose kilus konfliktui, 1989 m. gimusi moteris smurtavo prieš 2010 m. gimusią nepilnametę ir sukėlė jai fizinį skausmą.
Dar vienas panašus incidentas užfiksuotas apie 7.50 val. Ukmergės rajone. Namuose kilus konfliktui, 1979 m. gimusi moteris smurtavo prieš 2016 m. gimusią nepilnametę, taip sukeldama jai fizinį skausmą.
Dėl abiejų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
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