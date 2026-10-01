Smurto protrūkiai Šiaulių rajone ir Vilniuje: nukentėjo du nepilnamečiai

Šiaulių apskrities policijos duomenimis, apie 22.40 val. patalpoje Gruzdžių miestelyje kilus konfliktui, 2009 metais gimęs nepilnametis sumušė 2011 metais gimusį nepilnametį, kuris paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Šiaulių rajone ir Vilniuje dėl smurto nukentėjo du nepilnamečiai
Kaip nurodė Vilniaus apskrities policija, tą pačią dieną, apie 17.50 val., viešoje vietoje sostinės Santariškių gatvėje neblaivus 2007 metais gimęs vyras, kuriam nustatytas 1,23 prom. girtumas, pastūmė 2011 metais gimusią nepilnametę.
Šiai pargriuvus ant žemės, asmuo jai spyrė, taip sukeldamas fizinį skausmą.
Pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
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