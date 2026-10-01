Regionų partija iš partiečio nuomavosi automobilį, sulaukė VRK smūgio: iš svetimų klaidų nepasimokė?

Šis sprendimas bendru sutarimu priimtas ketvirtadienį vykusio VRK posėdžio metu.
Konstatavo, kad partija pažeidė Finansinės apskaitos įstatymą
Komisija konstatavo, kad Lietuvos regionų partija pažeidė Finansinės apskaitos įstatymą po to, kai 2021 m. liepą bei 2025–2026 m. iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkst. eurų ir nepateikė šias išlaidas pagrindžiančių dokumentų.
Taip pat VRK pripažino, kad partija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą naudodama valstybės biudžeto lėšas ne pagal paskirtį.
Kaip teigiama, automobilio naudojimas politinės partijos veikloje nėra pagrįstas tai įrodančiais apskaitos dokumentais.
Komisijos duomenimis, šio automobilio degalams apmokėti Lietuvos regionų partija skyrė beveik 11 tūkst. eurų ir taip pažeidė Politinių organizacijų įstatymą.
„BMW X5“ nuomojosi iš partiečio
Be to, automobilį „BMW X5“ partija nuomojosi iš partiečio Vytauto Kamblevičiaus nepagrindusi jo nuomos kainos skaičiavimo bei mokėdama didesnį nuomos mokestį nei tai numato rinkos kaina. Ši suma siekė per 76 tūkst. eurų.
Kaip VRK patvirtino pati partija, šiuo automobiliu ir lėšomis jo degalų išlaidoms kompensuoti naudojosi tik pats V. Kamblevičius.
Kaip nurodo VRK, informaciją apie tai, kad Lietuvos regionų partija jai skirtus asignavimus galimai naudoja ne pagal paskirtį, metų pradžioje perdavė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Taip pat sulaukta ir gyventojų kreipimųsi, kuriuose teigiama, neva V. Kamblevičius automobiliu naudojasi ne tik partijos reikmėms, bet ir asmeniniais tikslais – lankydamas gimines ir kitoms su Lietuvos regionų partija nesusijusioms veikloms.
Į V. Kamblevičių kreipėsi VRK. Pastarojo teigimu, jam priklausantį „BMW X5“ automobilį išnuomoti partijai pasiūlė jos vadovybė, o eksploatavimo apskaitos nevedė, nes to esą neprašė partija.
VRK atlikto tyrimo duomenimis, automobilio nuomos sutartis su V. Kamblevičiumi buvo pratęsta jau vadovaujant dabartinei Lietuvos regionų partijos pirmininkei Giedrei Pavasarytei.
Degalus pylė į partijai išnuomotą ir asmeninį automobilius
Nors partijai išnuomotas „BMW X5“ automobilis yra varomas dyzelinu, VRK pagal turimus „Viada“ degalinių tinklo banko išrašus nustatė, kad 2021–2024 m. partija mokėjo už skirtingų rūšių degalus ir už tai sumokėjo beveik 11 tūkst. eurų.
Nustatyta, kad V. Kamblevičius degalus už valstybės lėšas pylėsi į kitą jam priklausantį, benzinu varomą automobilį – „Hyundai Santa Fe“.
„Šis automobilis partijai nebuvo nuomojamas, dėl jo naudojimo nebuvo priimta jokių sprendimų, nėra jokių šios transporto priemonės naudojimą pagrindžiančių sutarčių ar kitų dokumentų, o V. Kamblevičius teigė, kad šis automobilis buvo naudojamas kaip pakaitinis, kai nuomojamas BMW buvo remontuojamas“, – nurodo VRK.
Bendrapartiečiui pervestą sumą bei lėšas, sumokėtas už degalus, – iš viso beveik 87 tūkst. eurų – VRK siūlo išieškoti ir įpareigoti Lietuvos regionų partijos pirmininką, kad ateityje būtų pateikiami politinės partijos veiklai nuomojamų transporto priemonių nuomą pagrindžiantys dokumentai.
Siūlė dar kartą atidėti klausimo svarstymą
Tiesa, posėdžio metu buvo siūlymų klausimo svarstymą atidėti.
Lietuvos regionų partijos advokatas Erikas Čerškus teigė, kad šiuo metu Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) atlieka savo tyrimą, todėl VRK sprendimas pripažinti politinę jėgą pažeidus įstatymą būtų skubotas.
„Akivaizdu, jog šiuo atveju būtent VMI yra kompetentinga institucija tinkamai kvalifikuoti tarp V. kamblevičiaus ir partijos susiklosčiusius teisinius santykius, todėl negalima situacija, kai 2 valstybės institucijos, šiuo atveju VRK ir VMI tą patį teisinį santykį kvalifikuotų kardinaliai skirtingai“, – posėdžio metu kalbėjo E. Čerškus.
Tuo metu VRK narė Gitana Matiekuvienė su klausimo atidėjimu nesutiko – esą VRK surinktų duomenų ir kompetencijos užtenka klausimą svarstyti jo neatidedant.
„Manau, nėra pakankama ta prielaida, kad galbūt VMI galėtų kažkaip kitaip išaiškinti situaciją, ypač kada visi atsakymai ir visi duomenys, sutartys pasirašytos yra apie nuomos sutartį. Todėl manau, kad VRK pagal savo kompetenciją ir surinktus duomenis, parengusi išvadą, tikrai gali šiandien svarstyti parengtą išvadą“, – teigė VRK narė.
Neatidėti klausimo svarstymo VRK priėmė bendru sutarimu.
ELTA primena, kad klausimą dėl galimai šiurkščių Lietuvos regionų partijos pažeidimų buvo numatyta svarstyti rugsėjo 17 d. Vis tik, kaip tądien vykusio posėdžio metu pranešė VRK pirmininkė Lina Petronienė, komisija nusprendė atsižvelgti į gautą partijos prašymą šį svarstymą atidėti.
Kaip jau rašėme, anksčiau, tokia istorija jau buvo nutikusi kitoje partijoje. „Nemuno aušra“ iš savo lyderio Remigijaus Žemaitaičio bei partijos narės Daivos Petkevičienės nuomodamasi automobilius valstybės biudžeto pinigus naudojo ne pagal paskirtį, VRK. Tai partijai kainavo dotaciją.
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