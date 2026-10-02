Girtas vyras Joniškio rajone peiliu ir medine lazda grasino policijos pareigūnams

Skelbiama, kad ketvirtadienį apie 21.45 val. Skaistgirio miestelyje policijos pareigūnai atvyko į iškvietimą dėl muštynių ir smurto artimoje aplinkoje.
Neblaivus vyras Joniškio rajone peiliu ir medine lazda grasino policijos pareigūnams
1986 metais gimęs neblaivus vyras, kuriam nustatytos 2,7 promilės, grasino panaudoti peilį ir medinę lazdą Joniškio rajono pareigūnams ir pasišalino.
Policijos pareigūnai sužalojimų nepatyrė.
Penktadienį 0.25 val. tame pačiame miestelyje įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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