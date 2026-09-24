„Cypiau iš skausmo, o jis tuo džiaugėsi“ – vaizdo įrašuose užfiksuotas siaubingas vakaras

Kaltės bandžiusį nusikratyti vyrą Vilniaus regiono apylinkės teismas pripažino kaltu ir skyrė 7 mėnesių laisvės apribojimą.
Konfliktas kilo 2025 m. birželio 12-osios vakarą vyro namuose Ukmergėje. Darius (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) ir jo sugyventinė Viktorija tądien buvo įsigiję automobilį ir nutarė tai atšvęsti. Moteris teigė, kad dviese išgėrė butelį šampano, o vyras dar išgėrė brendžio.
Pora susipyko kalbėdama apie kitas moteris. Viktorija pasakojo nusprendusi išvažiuoti ir nuėjusi pasiimti daiktų, tačiau sugyventinis ėmė smurtauti. Jis sugriebė ją už plaukų ir daužė galvą į sieną bei spintą, pargriovė, tampė ir ne mažiau kaip 4 kartus spyrė į įvairias kūno vietas.
Pabėgo pas kaimynus
Moteris teigė, kad konflikto metu buvo ir smaugiama. Jai pavyko ištrūkti ir su chalatu bei šlepetėmis nubėgti pas kitoje gatvės pusėje gyvenančius kaimynus. Telefono ji neturėjo, todėl iš jų namų paskambino numeriu 112.
„Žinoma, cypiau iš skausmo, o jis tuo džiaugėsi“, – tokie Viktorijos žodžiai užfiksuoti policijos pareigūnų vaizdo įraše. Įraše moteris buvo susijaudinusi, verkė ir sunkiai kalbėjo.
Kaimynai pasakojo, kad moteris verkė, atrodė išsigandusi ir prašė iškviesti pagalbą. Vėliau atvykusi vyro giminaitė namuose matė juodų plaukų ir į daug mazgų surištus marškinėlius.
Medikai Viktorijai nustatė kraujosruvas smilkinio, lūpos, abiejų žastų, krūtinės ir peties srityse bei nubrozdinimą po akimi.
Sužalojimai įvertinti kaip nežymus sveikatos sutrikdymas ir galėjo būti padaryti ne mažiau kaip 9 trauminiais poveikiais.
Vyras kaltino pačią moterį
Darius kaltės nepripažino. Jo versija buvo priešinga – esą pavydi sugyventinė supyko ir pirma smogė jam kumščiu į veidą, o vėliau pradėjo žaloti pati save. Vyras tikino ją tik sugriebęs už rankų ir atstūmęs.
Jis taip pat pasakojo, kad moteris marškinėlius užsirišo ant kaklo ir bandė save smaugti, o jis drabužį nupjovė. Vyras tvirtino sugyventinės nespardęs, nemušęs ir nežalojęs.
Teismas šia versija nepatikėjo. Nukentėjusiosios pasakojimas buvo vertintas kaip nuoseklus, o jo svarbias dalis patvirtino jos emocinė būklė iškart po įvykio, liudytojų parodymai ir medicininiai duomenys. Kaltinamojo versiją patvirtinančių kitų įrodymų nenustatyta.
Teismas nepripažino patikimai įrodyta, kad moteriai buvo išrauti plaukų kuokštai ar suplėšyti marškinėliai. Tačiau tai nepakeitė išvados, kad Darius smurtavo prieš sugyventinę ir ją nežymiai sužalojo.
Skyrė laisvės apribojimą
Skirdamas bausmę teismas įvertino, kad vyras anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirba ir darbovietėje charakterizuojamas teigiamai. Lengvinančių ir sunkinančių jo atsakomybę aplinkybių nenustatyta.
Dariui paskirta 7 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Jis turės dalyvauti elgesio pataisos programoje, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir per 3 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nukentėjusiajai priteistą neturtinę žalą.
Viktorija prašė 5 tūkst. eurų neturtinės žalos, tačiau teismas priteisė 1 tūkst. eurų. Dar 1 tūkst. eurų jai priteista už advokato pagalbą.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
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