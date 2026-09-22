Tik norėjo, kad ji „nurimtų“: Varėnoje – siaubingas išpuolis

Smurtautojui buvo nustatytas 2,28 promilės girtumas. Bylos duomenimis, vyras sugyventinei ne mažiau kaip 7 kartus delnu smogė į galvos ir veido sritis.
Alytaus apylinkės teismas jam skyrė 8 mėnesių laisvės apribojimą bei uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas.
Mantas (visi vardai straipsnyje pakeisti – aut. past.) su Lina kartu gyveno maždaug 6 metus. Liepos 18 dieną šeima šventė dukros gimtadienį, pats konfliktas kilo jau kitą vakarą.
Mantas namuose atsidarė brendžio butelį ir gėrė vienas. Lina ir jos dukra taip pat dar buvo apsvaigusios po gimtadienio šventės.
„Žodis po žodžio ir susibarėme. Neapsikentęs jos (sugyventinės – aut. past.) priekaištų sudaviau per galvą ir veidą“, – tyrėjams prisipažino vyras.
Smūgių galėjo būti apie 7
Mantas pats pripažino galėjęs smogti apie 7 kartus. Jis sakė norėjęs, kad sugyventinė „nurimtų“, nekeltų triukšmo ir jam nepriekaištautų.
Lina pareigūnams pasakojo tuo metu sėdėjusi ant sofos. Vyras priėjo ir delnu smogė jai į galvos sritį bei veidą ne mažiau kaip 7 kartus: „Rėkiau, sakiau, kad nustotų mane mušti, ir verkiau.“
Išorinių sužalojimų moteriai neliko ir medikų pagalbos ji atsisakė. Tačiau teismas pripažino, kad smūgiais jai buvo sukeltas fizinis skausmas.
Konfliktą matė ir dukra. Ji tyrėjams pasakojo mačiusi patėvį kelis kartus suimant motinai už veido ir ją purtant. Mergina taip pat buvo vartojusi alkoholio po savo gimtadienio šventės.
Sugyventinė pretenzijų neturėjo
Lina civilinio ieškinio nereiškė ir teigė Mantui pretenzijų neturinti. Ji neprieštaravo, kad procesas būtų užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, tačiau nurodė nebenorinti, kad vyras liktų gyventi jos bute.
Mantas savo kaltę pripažino visiškai ir dėl elgesio gailėjosi. Tačiau teismas vertino jo ankstesnę kriminalinę istoriją – vyras buvo teistas 7 kartus, o teistumas dar nebuvo išnykęs.
Nusikaltimo padarymas apsvaigus nuo alkoholio ir tai, kad jis padarytas recidyvisto, pripažinta dviem atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis.
Teismas pasirinko laisvės apribojimą
Alytaus apylinkės teismas Mantui iš pradžių skyrė 1 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros.
Kadangi vyras kaltę visiškai pripažino ir byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 8 mėnesių. Į bausmę įskaityta viena laikino sulaikymo para, ją prilyginant 3 laisvės apribojimo dienoms.
Visą bausmės laiką Mantui uždrausta vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Be to, per 4 mėnesius nuo įsakymo įsiteisėjimo jis turės dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.
Teismo vertinimu, tai, kad Lina po įvykio nereikalavo žalos atlyginimo ir neprieštaravo procesui baudžiamuoju įsakymu, kaltės nepanaikino.
Smurtas prieš šeimos narį yra nusikaltimas nepriklausomai nuo to, ar nukentėjusysis vėliau atleidžia smurtavusiam asmeniui.
Manto girtumas šiuo atveju nebuvo tik šalutinė aplinkybė – teismas pripažino, kad alkoholis turėjo įtakos nusikaltimui.
Be to, vyras veiką padarė turėdamas neišnykusį teistumą. Dėl to teismas pasirinko ne trumpalaikius viešuosius darbus, o ilgesnę jo elgesio kontrolę probacijoje.
Policijai atvykus į butą, konfliktas jau buvo pasibaigęs. Mantas buvo sulaikytas, o jo laikino sulaikymo laikas vėliau įskaitytas į laisvės apribojimo bausmę. Teismas pabrėžė, kad pakartotinis smurtinis elgesys žmogui, turinčiam neišnykusį teistumą, reikalauja nuoseklios probacijos kontrolės.
Nesutikdamas su bausme Mantas per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Nepasinaudojus šia teise įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.