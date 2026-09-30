Aušrinės Gerikienės namuose – ypatinga proga: parodė retai viešumoje matomą vyrą

Minėdama šią ypatingą dieną, moteris socialiniame tinkle pasidalijo jautriu įrašu, kuriuo sutiko pasidalyti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Džiugi šventė
„Šiandiena labiausiai noriu palinkėti Tau ne turtų ar didelių dalykų, o to, kas iš tiesų svarbiausia – kad būtum Sveikas ir Laimingas!!!
Kad gyvenime būtų kuo daugiau ramybės širdyje, šviesių dienų, tikrų draugų šalia ir akimirkų, dėl kurių norėtųsi šypsotis!!! SU GIMTADIENIU“, – rašė socialiniame tinkle.
Netrukus po šiuo įrašu pasipylė sveikinimų lavina A. Gerikienės vyrui – žmonės linkėjo jam sveikatos, meilės ir gražios šventės.
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